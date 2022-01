Neil Young está en contra de los antivacunas y los movimientos conspiracionistas. | Fuente: Facebook

Neil Young ha anunciado que se retirará de Spotify si mantienen la difusión del podcast más popular de Estados Unidos, "The Joe Rogan Experience", desde el que este cómico y presentador difunde teorías de la conspiración sobre la COVID-19 y recomienda a niños y jóvenes no vacunarse.

"Quiero que hagan saber inmediatamente HOY a Spotify que quiero toda mi música fuera de su plataforma. Pueden tener a Rogan o a Young. No a los dos", señala el veterano cantante canadiense en una carta remitida a su equipo de managers y a su compañía discográfica (Warner) y recogida por la revista Rolling Stone.

Por el momento siguen disponibles en la plataforma tanto la música de Young como el podcast "The Joe Rogan Experience", incluido un episodio en el que entrevista al doctor Robert Malone, suspendido en Twitter por difundir información falsa sobre la COVID-19 y comparar las políticas públicas contra la pandemia con el Holocausto.

Advertencia de todo un colectivo

Una carta firmada por 270 médicos y científicos estadounidenses advertía hace unas semanas a Spotify de que estaba permitiendo la difusión de teorías que dañan la confianza pública en la investigación científica y en las recomendaciones sanitarias.

En el escrito también se remarca que el programa del ex deportista Joe Rogan, que fue fichado en exclusiva por Spotify en 2020 por 100 millones de dólares, tiene una audiencia de once millones de oyentes por episodio, con una edad media de 24 años. Este grupo de científicos añade que precisamente en el rango de 12 a 34 años hay 12 veces más posibilidades de ser hospitalizado por COVID-19 si no se está inmunizado, según datos del Estado de Washington.

El autor de "Harvest" ya retiró en 2015 todas sus canciones de los servicios de "streaming" por la mala calidad del sonido, aunque en 2019 decidió volver: "Es donde la gente accede a la música y quiero que la gente escuche mi música", concedió Young. (EFE)

