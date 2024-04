Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: esto es lo que se sabe de su relación hasta el momento

La relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue generando controversia. Tras semanas de especulaciones sobre sus vidas por separado, el tema cobró aún más atención cuando se supo que Tinelli celebraría su cumpleaños en Madrid con sus hijos, mientras que Figueroa permanecería en Lima. Ahora, la prensa argentina afirma que la pareja ha puesto fin a su romance después de cinco meses.



Figueroa envió un saludo por redes sociales a su pareja por su cumpleaños el pasado 1 de abril. Desde entonces, ninguno de los dos ha vuelto a abordar su relación públicamente, pero la prensa, especialmente la periodista Yanina Latorre, ha continuado revelando nuevos detalles sobre la pareja, como lo hizo en la última emisión del programa La Mesaza con Mirtha Legrand.



Anteriormente, Latorre había revelado en LAM que Figueroa y Tinelli estaban atravesando una crisis. "Ella está enojada porque él se fue a México y no la llevó, y ahora estaría más enojada todavía porque se fue a Madrid con los hijos". También afirmó que los problemas empezaron después de la boda de la hija de Marcelo, Candelaria. "Nunca más hubo onda", agregó.



Además, en una edición anterior del programa televisivo, Latorre leyó unos mensajes de WhatsApp intercambiados con Tinelli, donde él le dice: "Vos sos como mis hijas. Las amo", después de que ella expresara que él estaba "demente" por la relación con Milett. Según la periodista, la comparación de Tinelli se refiere a las especulaciones sobre los conflictos entre Figueroa y las hijas de Tinelli.



El último domingo, Yanina Latorre, amiga cercana del presentador, reveló en el programa de Mirtha Legrand que esa relación está "finiquitada". “¿[Marcelo Tinelli] Rompió con la peruana?”, le preguntó Legrand y Latorre respondió: "Rompió con la peruana aunque lo nieguen". "Algo pasó. Tengo un tema que no lo puedo contar porque sino vendo la fuente, pero eso está finiquitado".

Milett no tiene fecha de retorno a Argentina

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli continúan llevando vidas separadas. Mientras Tinelli está en España con sus hijos, Figueroa permanece en Perú. Durante el fin de semana, el presentador argentino compartió fotos disfrutando con su familia, mientras que la modelo peruana fue vista el viernes en el estreno de la obra Maquillage en el Teatro Británico. Desde febrero, la pareja no se ha vuelto a reunir.



A mediados de marzo, Milett regresó a Perú para cumplir con compromisos laborales. A pesar de haber mencionado que estaría en Argentina para celebrar el cumpleaños de Marcelo el 1 de abril, esto finalmente no ocurrió. Según reveló el programa Desperezate, Papelito Cáceres, representante de Milett, confirmó que la modelo aún no tiene una fecha para regresar a Argentina.

Marcelo Tinelli se encuentra en España celebrando su cumpleaños 64.Fuente: Instagram: @marcelotinelli

Milett Figueroa se dejó ver en el estreno de la obra Maquillage el último viernes.Fuente: Instagram: @milett

