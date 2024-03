Milett Figueroa brilla en su debut como modelo en el Argentina Fashion Week sin la presencia de Marcelo Tinelli

La modelo peruana desfiló con un vestido romántico que incorporaba aplicaciones y transparencias, siguiendo el concepto "Cartas de amor en tiempos de guerra". | Fuente: Instagram: @milett

Milett Figueroa continúa cautivando a Argentina. Tras su destacada participación en el reality Bailando 2023, la modelo y actriz peruana hizo su debut en las pasarelas argentinas durante su Fashion Week, llevado a cabo en el Hipódromo de Palermo el último sábado.



Ataviada con un elegante traje de falda larga en tono nude, adornado con delicadas aplicaciones florales y transparencias, además de un corset que realzaba su figura de reloj de arena, Figueroa fue la encargada de cerrar el desfile de la diseñadora Verónica de la Canal.



En una entrevista con Caras, la modelo expresó su alegría por la experiencia y la comodidad que sintió al desfilar para De la Canal, en el evento Luxury Trends, donde varios diseñadores destacados presentaron sus colecciones de otoño/invierno 2024.



"Ha sido increíble. Lo disfruté mucho. Me encanta la pasarela. Con Vero me sentí muy cómoda con el vestuario romántico. Ha sido una experiencia hermosa", expresó tras su participación en el Argentina Fashion Week.

Milett Figueroa participó en el desfile inaugural del Argentina Fashion Week. | Fuente: Instagram: @elisabethremes

¿Qué pasó con Marcelo Tinelli?

A pesar de los elogios recibidos por la participación de Milett Figueroa en el Argentina Fashion Week, sus seguidores notaron la ausencia de su pareja, el reconocido presentador de televisión Marcelo Tinelli, en el evento. La relación entre Figueroa y Tinelli fue confirmada en noviembre de 2023, mientras Milett aún participaba en Bailando 2023.

Al respecto, Figueroa aclaró que Tinelli no se hizo presente debido a un compromiso previo y descartó los rumores de una separación. "Tenía que venir, pero tuvo un compromiso y se le complicó. Pensó que sería por la noche, pero fue durante la tarde, así que lamentablemente no pudo acompañarnos. Seguramente en otra oportunidad podrá", sostuvo.

Milett Figueroa deslumbró con un elegante vestido adornado con aplicaciones florales y delicadas transparencias.Fuente: Instagram: @arfashionweek

La semana pasada, el conductor argentino Marcelo Tinelli rechazó los rumores de una supuesta separación de la modelo peruana Milett Figueroa, a quien conoció en el reality Bailando 2023; y aseguró que se encuentran más enamorados que nunca.



Además, volvió a referirse a la supuesta pedida de mano a la peruana: “Yo no dije que quiero ser papá, dije que no estoy cerrado a nada en la vida. No es que me voy a casar, que quiero tener hijos, no. En estos momentos, no me voy a casar, no tengo ningún interés por el momento en tener hijos”.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis