Rafael Amaya, protagonista de "El señor de los cielos", habló sobre su proceso de rehabilitación de las drogas y el alcohol. | Fuente: Instagram

“Es la primera vez que hago una aparición, es un momento histórico en mi vida”, asegura Rafael Amaya en un video en vivo que grabó para Instagram junto a su amigo cercano Roberto Tapia. Tras mantenerse alejado de los reflectores por su salida de “El señor de los cielos”, el actor se concentró en rehabilitarse de las drogas y el alcohol.

Unos días atrás, se especuló sobre una presunta recaída de Rafael Amaya al filtrarse unos videos difundidos por la revista TVNotas. Parecía alterado y desorientado, pero la estrella mexicana pidió que no crean “puros chismes” que se esparcen sobre él y reafirmó que mantiene su sobriedad.

“En todo este proceso he aprendido muchas cosas, a acercarme a mi familia, a Dios, a la gente que me quiere de verdad, que conocí antes de salir en la serie ‘El señor de los cielos’, aprendí a valorar las cosas y regresar a mi niño interno”, dijo en respuesta a una pregunta sobre el aprendizaje que le trajo esa oscuridad en su vida.

Rafael Amaya, de 44 años, admite que la fama lo arrastró a muchos vicios –como las drogas y el alcohol– y no aplicó una verdadera fuerza de voluntad para frenar el avance de estos en su vida: “Me dejé llevar por muchas cosas y aprendí, y de eso se trata la vida, de aprender y voy a seguir aprendiendo”.

“He tocado fondo, más pa’ abajo no se pudo. La verdad… Yo no sé cómo estoy vivo ahorita, me siento vivo, siento el calor del sol. Me siento diferente ahora que estoy en total sobriedad y haciendo mucho ejercicio, me siento muy contento”, agregó el intérprete de Aurelio Casillas en “El señor de los cielos”.

¿Volverá a la serie “El señor de los cielos”?

En estos momentos, Rafael Amaya no ha anunciado oficialmente que regresará a “El señor de los cielos”, pero no descarta volver al rol que mantuvo entre el 2013 y 2019. Totalmente rehabilitado considera que nuevamente podría sumergirse al turbio entorno ficticio del narcotraficante de la televisión.

“Estamos todavía viendo esos temas, lo más importante ahorita es estar bien física y mentalmente y sacar adelante la Gira de los compadres. Estamos preparando una buena octava temporada, estamos en negociaciones y vamos a ver lo que pasa”, comentó el actor mexicano.

