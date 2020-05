Tekashi 6ix9ine aseguró que ONG no aceptó su donación. | Fuente: Instagram

El polémico rapero Tekashi 6ix9ine hizo un anuncio a través de sus redes sociales. El artista señaló que donaría $ 200,000 a una organización sin fines de lucro, sin embargo, no aceptaron su dinero.

En una publicación de Instagram, Tekashi 6ix9ine se mostró indignado por la decisión de la ONG No Kid Hungry, pero luego el rapero optó por eliminar su post.

“@nokidhungry prefiere sacar la comida de la boca de estos niños. Nunca vi algo tan cruel”, habría escrito Daniel Hernández, nombre de pila del músico urbano, según USA Today.



Asimismo, No Kid Hungry destacó su política de no aceptar donaciones de personalidades o instituciones cuyas actividades no se alineen con sus valores.

"Estamos agradecidos por la generosa oferta del Sr. Hernández de donar a No Kid Hungry, pero hemos informado a sus representantes que hemos rechazado este donativo. Como una organización centrada en los niños, es nuestra política rechazar la financiación de donantes cuyas actividades no se alinean con nuestra misión y valores", dijo la organización benéfica.

En el 2015, Tekashi 6ix9ine fiue acusado de pedofilia. Según la madre de la víctima, una adolescente de 13 años, el artista tenía 18 años cuando tuvo relaciones sexuales con la menor. Esa misma noche, el rapero compartió videos en Instagram con la niña.

Asimismo, Daniel Hernández se ha declarado culpable de crímenes ligados a delincuencia organizada y posesión de armas.

El año pasado, fue condenado a dos años de prisión efectiva, luego de ser acusado de extorsión y secuestro. Sin embargo, salió en libertad a los pocos meses por buena conducta.