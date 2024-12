"Un campeón tan grande, puede con todo": el conmovedor mensaje de Julio Iglesias a Raphael

El 'Divo de Linares' sufrió un presunto accidente cerebrovascular momentos antes de una entrevista en televisión. Fue hospitalizado y su equipo asegura que se encuentra estable, mientras compañeros y fans expresan su apoyo.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En las últimas horas, la salud de Raphael generó gran preocupación tras conocerse que había sido ingresado a un hospital el martes, luego de presuntamente sufrir un accidente cerebrovascular poco antes de una entrevista en televisión. Entre los que han expresado su apoyo se encuentra su colega Julio Iglesias, quien le dedicó emotivas palabras: "Has estado en muchas guerras y todas las has ganado".

► Raphael está "tranquilo y consciente" tras haber sido hospitalizado por problemas de salud

Según reportaron medios españoles, el cantante comenzó a sentirse indispuesto justo antes de iniciar la entrevista con David Broncano en el programa La Revuelta de Televisión Española. El entrevistador y el equipo de producción notaron que algo no estaba bien, ya que Raphael respondía con palabras incoherentes. Ante la preocupación, se contactó con los servicios de emergencia.

Las palabras de Julio Iglesias a Raphael

A través de sus redes sociales, Julio Iglesias envió un emotivo mensaje a su colega y compatriota: "Querido Raphael, has estado en muchas guerras y todas las has ganado. Gracias a Dios". Continuó con un mensaje de aliento: "Esto no es nada, es pasajero, comparado con todo lo que has superado en la vida. Un campeón como tú puede con todo".

El intérprete de éxitos como Ni te tengo ni te olvido y Me olvidé de vivir concluyó sus palabras esperando que el Divo de Linares se recupere pronto: "Deseo que te recuperes ya, inmediatamente, y que termines este año cantando a tantas y tantas gentes que te aman. Te admiro y te quiero mucho, mi compañero de vida".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

¿Qué ocurrió con Raphael?

Raphael fue trasladado al hospital Clínico de Madrid en una ambulancia desde el Teatro Príncipe Gran Vía, donde se encontraba grabando un especial de Navidad para el programa La Revuelta de TVE. Durante la grabación, comenzó a sentirse mal y los servicios de emergencias le prestaron atención inmediatamente.

Fuentes de Emergencias Madrid informaron que a las 7:30 p.m. (hora española) atendieron a un hombre de unos 80 años debido a un aparente episodio cerebrovascular, y fue evacuado con pronóstico reservado. Afortunadamente, el cantante pudo entrar por su propio pie a la ambulancia, según reportó EFE.

Desde su oficina de representación, insistieron la noche del martes a la prensa que el cantante se encuentra "bien" y que son "positivos" respecto a su recuperación tras el susto. Además, se confirmó que Raphael ya fue evaluado por un neurólogo y sometido a varias pruebas, y permanecerá en el hospital para continuar con los exámenes médicos.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis