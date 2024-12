Jennifer Love Hewitt confirma su ingreso al reinicio de 'Sé lo que hicieron el verano pasado'

La actriz estadounidense se une a un elenco que ya había anunciado el retorno de Freddie Prinze Jr. La película llegará a los cines de Norteamérica en julio de 2025.

La esperada nueva entrega de la saga Sé lo que hicieron el verano pasado sigue generando expectativas con el anuncio de otra estrella del elenco original. Jennifer Love Hewitt confirmó el último viernes, a través de sus redes sociales, que retomará su icónico papel de Julie James en esta próxima película de la franquicia.

“Nunca es tarde para volver. Julie James está regresando. ¡Sé lo que harás el próximo verano!”, escribió la actriz en Instagram. El mensaje estuvo acompañado de una fotografía donde se ve a Hewitt mirándose en un espejo decorado con notas que forman el título original de la película: I Know What You Did Last Summer.

En una entrevista para Good Morning America, Jennifer expresó su emoción por volver a la franquicia. “Honestamente, es un honor. A mis 45 años, regresar a un proyecto en el que trabajé a los 18 es algo increíble”, dijo la actriz, cuyo personaje fue el interés amoroso de Ray Bronson, interpretado por Freddie Prinze Jr.

¿Quiénes actuarán en la nueva película?

Además de Jennifer Love Hewitt, el elenco incluirá a Freddie Prinze Jr., quien también vuelve como Ray Bronson, junto con nuevos nombres como Chase Sui Wonders (Bodies Bodies Bodies), Madelyn Cline (Glass Onion), Sarah Pidgeon (Tiny Beautiful Things), Tyriq Withers (Atlanta) y Jonah Haur-King (The Little Mermaid).

La película, que tiene como nombre tentativo I Never Forget What You Did Last Summer (Nunca olvido lo que hicieron el verano pasado), será dirigida por Jennifer Kaytin Robinson (Thor: Love and Thunder) y contará con un guion escrito por Sam Lansky y Robinson, basado en un borrador de Leah McKendrick (Scrambled).

Ryan Phillippe, Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr. en una escena de la película 'Sé lo que hicieron el verano pasado'.Fuente: Mandalay Entertainment

¿De qué trata Sé lo que hicieron el verano pasado?

La película original de 1997 narra la historia de cuatro amigos que, tras un trágico accidente, se ven perseguidos por un asesino armado con un gancho. Este clásico del suspenso tuvo una secuela en 1998 titulada I Still Know What You Did Last Summer (Aún sé lo que hicieron el verano pasado), donde Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr. y Muse Watson repitieron sus papeles.

En 2006, la saga presentó una secuela independiente, I’ll Always Know What You Did Last Summer (Siempre sabré lo que hicieron el verano pasado), aunque sin ningún miembro del elenco original. Ahora, con este nuevo capítulo, la franquicia promete traer de vuelta la nostalgia, combinada con un aire fresco.

