Raphy Pina se dejó ver con ropa de prisionero en sus redes sociales. | Fuente: Instagram / Raphy Pina

En mayo pasado, el productor musical Rafael Pina —conocido como Raphy Pina— fue sentenciado a más de tres años de prisión en Puerto Rico por tenencia ilegal de armas. Desde su detención, el esposo de Natti Natasha ha venido compartiendo en sus redes sociales novedades de sus días tras las rejas.

Así, el último miércoles, el dueño de Pina Records publicó una fotografía en la que aparece vestido de prisionero y con un cartel en sus manos donde se pueden leer sus datos personales: su nombre, su talla, su fecha de nacimiento (4 de julio de 1978) y la de ingreso a la penitenciaría.

"A los que han expresado amor por mi familia y por mí, les estaré eternamente agradecido. Si desean escribirme y plasmar sus buenos deseos y/o oraciones será bien recibido", escribió en la leyenda de su publicación, desde la cuenta oficial de Pina Records.

En las imágenes siguientes, Raphy Pina colocó su número de registro penitenciario en el Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo, con el fin de que sus seguidores puedan enviarle mensajes de aliento.

Raphy Pina está detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Guaynabo, en Puerto Rico. | Fuente: Instagram / Pina Records

Raphy Pina fue hospitalizado en el centro médico de la cárcel tras su ingreso

Después de recibir su sentencia por posesión ilegal de armas, Raphy Pina fue hospitalizado el pasado 27 de mayo en el Centro de Detención Metropolitano, la cárcel federal en Puerto Rico. De acuerdo con los representantes legales del productor, confirmó las causas que lo llevaron a ser trasladado.

“Le ha subido el azúcar y eso lo tiene en la unidad médica. Tiene un cuarto para él solo, pero vigilado por un guardia", informó su abogado Javier Micheo. Además, confesó que ahora está de buen ánimo.

"Yo pude hablar con él esta mañana, está de muy buen ánimo, muy positivo y sigue confiado en el proceso apelativo", agregó para los medios de Puerto Rico.

Asimismo, el letrado indicó que Raphy Pina estuvo siendo monitoreado ya que es posible que tenga otro percance de salud.

Raphy Pina fue condenado a más de 3 años de prisión

Raphy Pina, dueño de la disquera de música urbana Pina Records y representante de Daddy Yankee, ha sido sentenciado a 41 meses de cárcel, el 24 de mayo. El pasado 22 de diciembre, ya había sido encontrado culpable de posesión ilegal de armas, pero quedó pendiente la lectura de sentencia.

La fecha de la audiencia fue cambiada hasta en cinco oportunidades, una de ellas para que el empresario musical asistiera a la graduación de su hija menor. Finalmente, el juez federal Francisco Bebosa, que presidió la audiencia, dictó la sentencia.

Esta sentencia es de 41 meses de prisión efectiva y otros tres años de libertad supervisada, además de una multa de 150 000 dólares. Sin embargo, la fiscalía había pedido de 46 a 50 meses de prisión.

Raphy Pina asistió al juzgado en compañía de su pareja Natalia Gutiérrez, nombre real de la cantante urbana Natti Natasha, y sus tres hijos mayores. También estuvo presente Daddy Yankee, de quien Pina es representante y productor.

