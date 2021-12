Diana Vázquez y Alfonso Herrera terminaron su matrimonio tras 5 años de casados. | Fuente: Instagram / Alfonso Herrera

El actor mexicano Alfonso Herrera, que se hizo conocido por formar parte de la telenovela "Rebelde" y su banda derivada RBD, anunció este lunes que su matrimonio con Diana Vázquez llegó a su final.

En un comunicado de prensa, el intérprete que siempre había procurado mantener su vida personal en privado confirmó su separación con su todavía esposa tras cinco años de unión matrimonial.

"Como saben, siempre he mantenido al margen mi vida personal de la profesional, pero por el cariño y respeto que se merece mi familia, el público y los medios de comunicación que han seguido mi carrera, por única ocasión emitiré una declaración sobre la situación por la que estamos atravesando", sostuvo Alfonso Herrera.

Y agregó: "Desde hace tiempo, Diana Vázquez y yo hemos decidido continuar nuestras vidas por distintos caminos. Esta situación se da de común acuerdo y en términos amistosos y aliados por la hermosa familia que hemos formado".

Cinco años de matrimonio

Hacia el final de su comunicado, el ex RBD expresó algunos elogios hacia Diana Vázquez, con quien se casó en 2016. "Diana se convirtió en mi cómplice de travesía y con ella hemos dado vida a nuestros adorados hijos", sostuvo.

"Es una madre excepcional, una mujer fuerte y tiene un corazón enorme", concluyó.

En todos sus años de relación, Alfonso Herrera y Diana Vázquez tuvieron dos hijos; el menor de ellos nació en 2020.

La carrera del popular 'Poncho' inició su trayectoria en la cinta "Amarte duele", pero alcanzó la fama internacional al frente de RBD. Entre las recientes producciones en las que participó destacan "Sense8", "El capo 3" y "El baile de los 41".

De Diana Vázquez, por otro lado, se sabe poco, aunque alguna vez Alfonso Herrera la definió en sus redes sociales como "arquitecta, chef, novia, esposa, amiga, sombrerera y enóloga".





