Christian Chávez, exintegrante de RBD, confesó las dificultades que le acarreraron confesar su orientación sexual. | Fuente: Instagram

Hace 13 años, Christian Chávez, exintérprete de la telenovela "Rebelde", decidió revelar su homosexualidad a la esfera pública. Ser un personaje conocido no ayudó mucho a su confesión, aunque significó, sin duda, un potente mensaje de aceptación y contra la homofobia. Durante una entrevista a Mezcal TV, el también cantante del grupo RBD destacó la importancia que tiene la inclusión en los tiempos actuales y subrayó cuán fundamental resulta promover el respeto.

“Me costó trabajo, lloré muchísimo, me cerraron muchísimas puertas, recibí comentarios de todos, de compañeros, productores, directores… hasta gente de mi propia familia”, contó quien en la ficción daba vida a Giovanni Méndez en "Rebelde". Fue un periodo de aceptación, pero le cerró más de una puerta en el plano laboral.

“Yo cuando salí [del clóset] tenía 23 y no quería que me alejaran de lo que yo era. No estaba pensando ni en la fama ni en una estrategia publicitaria. Lo hice porque era lo que yo quería y era amor. Entonces, si inspiré a una, dos personas, o tres personas, yo me doy por bien servido”, señaló el actor, que hizo su debut cinematográfico en el 2018 con el filme “En las buenas y en las malas”.

UNA DECISIÓN FIRME

Encontrarse en la cima de su trayectoria con RBD le dio cierto respaldo a Christian Chávez tras correr el velo sobre su homosexualidad. Se trató de una decisión que debía mantenerse firme y coincidió con la etapa final de la banda, cuando se hallaba en la cresta de una popularidad que traspasaba las fronteras de México hasta toda Latinoamérica.

“Dentro de las malas experiencias, creo que es algo maravilloso ver cómo hemos avanzado y también luchar para las nuevas generaciones, que sus preferencias sexuales no tengan que limitar sus capacidades laborales”, indicó el cantante para Mezcal TV.

Como se recuerda, en marzo de 2007, Christian Chávez acaparó las portadas de los diarios mexicanos luego de que se hicieran públicas las fotografías de su boda con BJ Murphy, de quien se separó en el 2009. “Las fotos muestran una parte de mí, de la cual no me sentía preparado para hablar por miedo al rechazo”, escribió ese año en una carta pública donde confesaba su orientación.

En el 2013, Chávez protagonizó una serie de escándalos debido a unas fotografías que publicó en Twitter sobre un posible intento de suicidio. “Para mí es muy importante aclarar que las imágenes que se publicaron sí eran reales. Estoy pasando por un proceso difícil que sé, no soy el único, sé que muchos jóvenes pasan por este tipo de procesos. Pero también sé que con mi familia, y con el amor de todos ustedes, con el amor de Dios y sobre todo luchando por lo que quiero y amo, voy a salir adelante”, relató entonces.

Tiempo después, el excantante de RBD participó en un reality televisivo, además de lanzar su propio sencillo como solista e integrar el elenco de una película en el 2018.