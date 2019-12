Los seis exintegrantes de RBD tuvieron un emotivo reencuentro tras 11 años de disolver la agrupación. | Fuente:

De 2004 a 2006, la serie argentina “Rebelde Way” tuvo su adaptación mexicana gracias a “Rebelde”, telenovela producida por Televisa que también tuvo un gran éxito en las pantallas de varios países latinoamericanos, entre ellos el Perú.

Como en la versión original, también hubo un grupo musical —el popular RBD— que elevó la popularidad de Christopher Uckermann, Christian Chávez, Alfonso Herrera, Anahí, Maite Perroni y Dulce María. Incluso la agrupación pop llegó a durar más años que la ficción, pues su disolución se dio en el 2008, con un concierto de despedida en Madrid (España).

Así, tras 11 años de su separación y con motivo de las fechas navideñas, los exintegrantes de RBD se reencontraron recientemente en una emotiva reunión que algunos de los miembros no dudaron en compartir en sus redes sociales.

EMOTIVO REENCUENTRO

“Ayer a mi corazón le devolvieron 5 pedacitos que hace 11 años no estaban todos juntos, que al vernos otra vez a los ojos solo recuerdas lo increíble y lo ‘malo’ se olvida”, empezó la leyenda de la fotografía que publicó Dulce María en su cuenta de Instagram.

“El verdadero reencuentro de 6 seres que entregamos todo, que vivimos una historia única e inolvidable, estar juntos y todo lo que vivimos nos hizo lo que somos hoy en todos los aspectos de nuestra vida. ¡Gracias a cada uno por juntarnos! ¡La energía que se siente estando los 6 juntos es muy fuerte! Los quiero con todo mi corazón y como siempre digo: Lo verdadero es eterno”, finalizó quien interpretó a Roberta en “Rebelde”.

De igual modo, Maite Perroni expresó su felicidad por este acercamiento. “Este es el verdadero reencuentro, no el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos, si no el reencuentro de las seis almas que fueron una sola”, manifestó quien dio vida a Lupita en la ficción.

Lo mismo hizo Christian Chávez, quien equiparó esta fotografía con una que tuvieron los 6 exintegrantes en uno de sus conciertos. “¡6 almas que jamás se separarán! 11 años después y el amor sigue intacto, este es el verdadero reencuentro. Dic. 2008- dic. 2019”, publicó.