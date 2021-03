Dulce María reafirma su amistad con sus excompañeros de RBD: "Yo los quiero y los respeto" | Fuente: Instagram

Dulce María se dirigió a sus seguidores para aclarar las razones por las que no fue parte del concierto de reencuentro del grupo mexicano que se llevó a cabo en diciembre del año pasado.

La actriz que interpretó a Roberto Pardo comentó que el motivo por el que no estuvo en “Ser o Parecer” fue porque estaba embarazada y no quería poner el riesgo a su bebé, sin embargo, se descontextualizó lo que verdaderamente quiso decir.

"No crean todo lo que escuchan y todo lo que sacan en la prensa porque tú dices una cosa y desgraciadamente siempre se sale de contexto. Quieren generar justamente polémica y odio entre ustedes y entre nosotros”, comenzó diciendo la artista.

Como se recuerda, en una entrevista a un medio mexicano, Dulce María aseguró que fue por su estado de gestación, no porque supuestamente sus compañeros le dejaron de hablar tal y como señaló dicho portal.

"Lo que dije fue que de un mensaje que mandé de lo último no me contestaron y ya no hablé más de eso con ellos, pero en ningún momento es para que piensen mal. Al contrario. Yo a todos les tengo un cariño y respeto por todo lo que hemos vivido", agregó.

“NO GENEREN MÁS ODIO”

Para cerrar el asunto, Dulce María pidió a sus seguidores que paren con estos enfrentamientos ya que ella sigue siendo amigos de sus compañeros de RBD. Además, recalcó que Anahí Puente estuvo pendiente de su embarazo y le envió un regalo cuando nació su hija:

"Any me escribió cuando nació, bueno no sabía cuándo nació mi bebé, pero por ahí esos días estuvo hablándome, me mandó un detallito para la bebé, entonces de alguna forma el cariño es aparte de la parte profesional", contó.

Asimismo, pidió que paren los ataques contra ella y los ex RBD: “Ya no generen odio porque justo es lo que han tratado de hacer en general los medios, y muchos de los fans de los diferentes clubs de fans siempre quieren hacer como problemas y odiarse y todo", dijo en su live en Instagram.

"Es verdad que estamos cada uno está en una etapa muy distinta de nuestra vida. A lo mejor a algunos les pareció que no era suficiente razón mi embarazo porque bueno si no has estado embarazada en una pandemia difícilmente vas a entender lo que es para mí y aparte quien ha sido mamá sabe que la maternidad es algo muy personal y que hay muchos riesgos […], pero quiero que sepan que hay paz, hay amor y que el cariño y respeto, al menos de mi parte, ahí sigue", aseveró la artista.

