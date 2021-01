Maite Perroni revela la verdadera razón por la que Dulce María no estuvo en el concierto de reencuentro de RBD. | Fuente: Instagram

Este 26 de enero se cumple un mes de uno de los reencuentros más importantes en la industria musical: el regreso de RBD. En esta presentación virtual solo se presentaron cuatro de los seis integrantes donde la ausencia de Dulce María y Alfonso Herrera, se hizo sentir por sus fanáticos.

Como se recuerda, la popular ‘Roberta Pardo’ reveló que no podría asistir al show ya que estaba embarazada y no quería poner en riesgo a su bebé. Este hecho lo entendieron sus seguidores por lo que le enviaron muchos saludos por ser madre primeriza.

Sin embargo, Maite Perroni confesó la verdadera razón por la que Dulce María no quiso participar dejando entrever que fue más su decisión que por su estado de gestación.

“Dulce no quiso participar, no por su embarazo, simplemente no quiso formar parte del grupo en este momento. Entonces no teníamos que esperar a nadie porque no iba a suceder nada diferente”, señaló en una entrevista a Rolling Stone México.

A ello, también comentó sobre la ausencia de Alfonso Herrera quien les dijo que, por ahora, su carrera como actor era más importante. “Los que estuvimos en el show hubiéramos sido los mismos hoy o mañana, los que no estuvieron fue por decisiones personales y se entiende. Hay amor y respeto”, añadió.

Asimismo, ‘Lupita’ defendió el reencuentro de RBD asegurando que diciembre fue una buena fecha para realizarlo: “Nunca pensamos en hacer una gira ni un negocio, solamente teníamos la intención de hacer una presentación, queríamos compartir esto en un momento de situaciones vulnerables”, señaló.

EL REGRESO DE RBD

Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann, quienes formaron parte de la banda musical mexicana RBD, anunciaron este miércoles que unirán sus voces en un concierto en vivo este diciembre, 12 años después de su última presentación.

Con el título de "Ser o parecer", en honor a una de las canciones más populares de la agrupación, el espectaculo "es un regalo de Navidad de nuestra parte para los fans", indicaron los artistas a Efe.

Presentado como "un homenaje a la Generación Rebelde", el show será un recital digital de unas dos horas, que tendrá lugar el 26 de diciembre y se transmitirá desde México.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.