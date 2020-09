Dulce María protagoniza la cinta "Más allá de la herencia", dirigida por Alejandro González Padilla. | Fuente: Instagram / Dulce María

Embarazada por primera vez y a punto de presentar la película ecologista "Más allá de la herencia", la estrella mexicana Dulce María subrayó la urgencia de que todo el mundo se ponga manos a la obra para proteger el medioambiente y garantizar así el futuro de las nuevas generaciones.



"Es importante que, más con todo lo que está pasando, cuidemos al planeta, cuidemos a cada vida y a cada ser vivo. Que nos cuidemos a nosotros, a los demás, a la gente que amamos, y a nuestro planeta porque es el único que tenemos y no hay otro por lo menos ahorita que podamos mudarnos...", ironizó en una entrevista con EFE.



"Solamente es aquí y hay que cuidarlo: es lo que vamos a dejar a nuestros hijos", afirmó.



La actriz y cantante estrena "Más allá de la herencia", una cinta escrita y dirigida por Alejandro González Padilla, donde comparte protagonismo con la también mexicana Carmen Aub, y que se podrá ver en Estados Unidos y Puerto Rico este 4 de septiembre a través de la plataforma digital Pantaya.



DE RBD A SER MADRE



La carrera de Dulce María alcanzó el eco internacional como parte de RBD, el grupo surgido de la serie "Rebelde" y en donde compartía escenas y canciones con Alfonso Herrera, Anahí, Dulce María, Christian Chávez, Christopher von Uckermann y Maite Perroni.



Han pasado muchos años desde que aquellos jóvenes triunfaran frente a las cámaras y sobre los escenarios, pero la fiebre por RBD ha vuelto a las redes sociales en los últimos días tras conocerse que el catálogo musical de la banda desembarcará este viernes en las plataformas de "streaming".



"Ha sido como mover muchas energías (...). La verdad es que es muy bonito porque marcó a una generación", dijo.



"Los fans no habían dejado de luchar y de hablar con miles de personas, con la disquera y todo el mundo, para que liberaran las canciones. Y bueno, ahora, que para bien o para mal tenemos mucho tiempo de pronto de estar en casa (...), es un buen momento para que salga y lleve un poco de alegría a esos corazones que nos han dado tanto amor", agregó.



Asimismo, la artista habló sobre su embarazo y lo que está aprendiendo como madre primeriza y también por vivir todo esto en medio de una pandemia.



"Obviamente, es una grandísima bendición. Ir sintiendo como va creciendo y como hay una vida dentro de mí, todo eso realmente es un milagro de la vida", dijo. "Esperábamos embarazarnos (está casada con Paco Álvarez) con todo el amor del mundo, pero no en este momento", añadió.



"Digamos que se nos adelantó un poquito... Pero pues felices: sabemos que cuando un almita quiere venir es porque está aferrada a la vida. Y eso es algo que me ha dado obviamente muchas lecciones (...). Ha sido duro (estar aislada durante el embarazo), pero pues también me ha enseñado a que tengo que ser muy fuerte", cerró.

“MÁS ALLÁ DE LA HERENCIA”

"Esta película habla de la contaminación de los mares por el plástico, principalmente. Obviamente, hay miles de cosas más, pero el plástico es lo peor y lo más grave", detalló Dulce María (Ciudad de México, 1985).



"Más allá de la herencia" aborda la conocida como "la gran mancha" o "la isla de basura", una gigantesca concentración de desechos que flota en las aguas del océano Pacífico y que es uno de los ejemplos más lamentables de cómo el ser humano está arruinando las aguas marinas.



"A mí me dijeron que era una mancha de basura de dos veces el tamaño de la República Mexicana. No te lo imaginas realmente... Tú ves el mar y crees que todo está perfecto y limpio, pero en realidad estamos matando a las especies. Y al estar matando a las especies, los corales, etcétera, nos estamos muriendo nosotros también: es donde vivimos todos y lo estamos destruyendo", explicó.



La cinta se rodó hace unos cuatro años en Cancún (México) y la actriz destacó de ella que, bajo su apariencia de "historia muy ligera" sobre amor y amistad, tiene un gran componente de "honestidad" especialmente con su personaje de Gabi.



"Es una chava con muchos valores, muy comprometida con su causa de limpiar las playas, de hacer conciencia en la gente", indicó.



"No hay muchas películas que se hagan con un mensaje en especial. Generalmente los proyectos en los que participo, o participamos, son proyectos comerciales con el fin nada más de entretener. Y este tiene esta finalidad", resaltó. (Con información de EFE).