La cuenta oficial de "Rebelde", en Twitter, hizo un anuncio especial; pero no todo es lo que parece. | Fuente: Televisa

¿RBD se reencontrará en el 2020? Recientemente, un anuncio en las redes sociales de la telenovela mexicana puso en alerta a todos sus fanáticos y así comenzaron las especulaciones sobre una futura reunión. Sin embargo, una nueva información podría desilusionar a sus seguidores.

“Sus plegarias fueron escuchadas... #RBD #Próximamente”, se lee en la publicación de la cuenta oficial de “Rebelde” en Twitter. Sobre ello, el periodista mexicano Gustavo Adolfo utilizó su programa De primera mano para hablar sobre el supuesto reencuentro que ya celebran sus fans.

“No va a haber reencuentro”, sentenció y ofreció las razones por las que “Rebelde” -protagonizada por Anahí, Dulce María y Maite Perroni- está levantando la nostalgia en el internet: “Hablé con Anahí y se va a remasterizar la música de RBD”.

Como se recuerda, la producción mexicana dio origen al grupo RBD, que estuvo conformado por Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María y Maite Perroni. Actualmente, cada uno de ellos tomó su propio camino, pero continúan en la actuación o la música.

“Anahí tiene dos hijos que cuidar, Dulce María está embarazada, Maite Perroni tiene que hacer 'Oscuro deseo' segunda parte, Christian está perdido como siempre, y Uckerman y Poncho están actuando”, explicó el conductor Gustavo Adolfo sobre los motivos por los cuales sería muy complicada una reunión de RBD en estos momentos.

Así es como, el periodista indicó que no sería posible ahora mismo: “No hay manera, imagínate a Dulce María con la panza cantando ‘Soy rebelde’, es imposible. Hablé con Anahí y me dijo: ‘No, se va a remasterizar’”.

EL ADIÓS DE RBD

RBD contó con seis álbumes de estudio, los cuales fueron lanzados entre el 2004 y 2009. Su último concierto fue en Madrid, realizado el 21 de diciembre del 2008. Casi 12 años después, los recordados artistas mexicanos no planean volver a verse, pese a estar separados desde hace cierto tiempo.

Tras el final de “Rebelde”, los protagonistas de la telenovela continuaron destacando por su talento en el cine, la televisión o la música.