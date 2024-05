Netflix lanza el tráiler oficial de 'Un asunto familiar', comedia romántica de Zac Efron y Nicole Kidman [VIDEO]

Kathy Bates y Joey King forman parte del elenco de Un asunto familiar, cuyo tráiler ya está disponible y que se estrenará en la plataforma a finales de junio.

Al mismo estilo de La idea de ti, Netflix anunció una nueva película protagonizada por Nicole Kidman, Zac Efron y Joey King. Titulada Un asunto familiar (A Family Affair, por su nombre en inglés), la plataforma ya lanzó el tráiler oficial donde veremos a los actores sumergirse en esta comedia romántica.

El adelanto presenta una interacción divertida entre los tres personajes, sugiriendo que la historia se centrará en explorar sus perspectivas individuales. Además, la película no parece enfocarse en la diferencia de edad entre Brooke (Kidman) y Chris (Efron), sino en la desaprobación de Zara (King) hacia Chris y en el hecho de que Brooke se permita amar a alguien más, sin importar las opiniones de los demás.

A diferencia de La idea de ti, Un asunto familiar proviene de una idea original escrita por Carrie Solomon. Aunque es su debut como guionista de largometrajes, Solomon cuenta con experiencia previa en series como The Good Fight y City of Angels.

¿Cuándo se estrena Un asunto familiar en Netflix?

A Family Affair, por su nombre en inglés, se estrenará en Netflix el 28 de junio.

Tráiler oficial de Un asunto familiar, lo nuevo de Zac Efron en Netflix

¿De qué trata Un asunto familiar?

"¿Alguna vez has sorprendido a un familiar en un momento íntimo y has deseado no haberlo hecho? Pues imagina que es tu madre (Nicole Kidman) con tu exjefe (Zac Efron). Esa es precisamente la incómoda realidad que enfrenta Joey King en Un asunto familiar, dirigida por Richard LaGravenese (Hermosas Criaturas, Posdata: Te Amo). Un romance inesperado desata situaciones cómicas para una joven, su madre y su apuesto jefe estrella de cine, mientras enfrentan los enredos del amor, el sexo y la identidad", reza la sinopsis de Netflix.

¿Cuál fue la primera película de Zac Efron y Nicole Kidman?

En 2012, los actores protagonizaron su primera película juntos The Paperboy. La cinta se estrenó en el Festival de Cine de Cannes del mencionado año.

"En Florida de 1969, el reportero Ward Jansen (Matthew McConaughey) regresa a su ciudad natal para escribir una historia sobre la condenada a muerte Hillary Van Wetter (John Cusack), condenada por asesinar a un agente de la ley racista. Ward contrata a su hermano menor, Jack (Zac Efron), como conductor y, junto a su socio, Yardley (David Oyelowo), se pone a trabajar. Aunque existe la posibilidad de que Van Wetter sea inocente, Ward y Yardley confían imprudentemente en una meretriz (Nicole Kidman) que hará cualquier cosa para liberar al convicto", reza la sinopsis.

The Paperboy fue un tanto polémica ya que Nicole Kidman confesó que orinó de verdad sobre Zac Efron en una de las escenas: "Sí, hice la escena. Eso era lo que quería Lee. Estaba en el guion. Quiero decir, amo a Zac. Es un gran tipo y déjame decirte que me alegro de que fuera él. Me siento segura con Zac y espero que él se sienta seguro conmigo". Si bien esto fue de disgusto de los fanáticos, en la cinta, Efron es picado por una medusa por lo que 'Charlotte' orinó sobre él para contrarrestar el veneno.

