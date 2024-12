Renato Rossini Jr. es eliminado de 'Gran Hermano Argentina' con récord de votos negativos y tras acusaciones de acoso

El modelo peruano quedó fuera de la competencia en medio de controversias. Fue señalado por sus compañeras de acoso y generó polémica con comentarios sobre la enfermedad de otro participante.

Renato Rossini Jr., hijo del famoso actor Renato Rossini, se despidió de Gran Hermano Argentina tras convertirse en el segundo eliminado de la temporada. Su salida estuvo marcada por una serie de polémicas que no pasaron desapercibidas y que generaron un récord histórico de votos en contra.

El modelo peruano, de 27 años, cuya estadía en el reality fue una de las más breves, recibió el 92.3% de los votos, mientras que su rival en la sentencia, Santiago Algorta, apenas acumuló el 7.7%. Este porcentaje se posiciona como el más altos de rechazo en la historia del programa, según informó la prensa argentina.

¿Qué pasó con Renato Rossini Jr.?

Durante su paso por el reality, Renato Rossini Jr. estuvo en el centro de la controversia por comentarios relacionados con la condición celíaca de Santiago Algorta, una enfermedad autoinmune que afecta el revestimiento del intestino delgado. Sus palabras desataron indignación en redes sociales, obligándolo a disculparse públicamente.

La situación se agravó cuando algunas compañeras del reality lo acusaron de comportamiento inapropiado. En una de las grabaciones del programa, se escucha a Sandra Priore decir: "¿Te está acosando todo el tiempo? Es muy cargoso". Ante estas acusaciones, Renato se defendió: "Yo jamás he acosado (...) Considero que Telefe debe salir a defenderme".

¿Qué dijo Renato Rossini Jr. tras ser eliminado?

Tras dos semanas en la competencia, Renato siguió los pasos de Delfina De Lellis, la primera eliminada de la temporada. Al escuchar los resultados, el modelo mantuvo la calma y dijo: "Está bien, todo tranquilo, muchachos, acá lo importante es que he cumplido un sueño, listo".

Previo a su salida, Claudia Carrillo, madre del participante, le envió un mensaje de apoyo a través de sus redes sociales. En medio de las críticas que enfrentaba su hijo, escribió: "Hijito, recuerda: What doesn’t kill you makes you stronger (Lo que no te mata te hace más fuerte)".

