'IntensaMente 2', Akira Toriyama y Liam Payne: lo más buscado en arte y entretenimiento por los peruanos en 2024

Películas, figuras icónicas y sorpresas del mundo del espectáculo dominaron las consultas de los peruanos en 2024, según el informe El año en búsquedas de Google.

El 2024 ha sido un año lleno de sorpresas para los fanáticos del entretenimiento en Perú. Desde el regreso de populares franquicias de cine hasta la trágica partida de íconos de la cultura pop, los peruanos no quitaron la vista de las noticias que sacudieron las redes y generaron miles de consultas en Google, según el informe El año en búsquedas.

Entre los temas más destacados, Intensamente 2 se consagró como un fenómeno de la animación, mientras que la trágica muerte de Akira Toriyama dejó un vacío irreparable en los seguidores del manga y el anime. Por su parte, Liam Payne, el recordado exintegrante de One Direction, movilizó una avalancha de búsquedas tras su inesperado fallecimiento.

A continuación, exploramos los temas de entretenimiento que definieron este año...

¿Cuáles fueron los temas más buscados en 2024?

Aunque este año estuvo dominado por eventos deportivos como la Eurocopa, la Copa América y los Juegos Olímpicos, el mundo del entretenimiento dejó su propia marca, destacando especialmente el impacto de IntensaMente 2.

La película animada no solo se coronó como la más taquillera del año, sino que también se convirtió en la animación más exitosa de la historia. Además, ingresó al Top 8 de las películas más taquilleras de todos los tiempos, lo que desató una avalancha de búsquedas relacionadas con sus personajes, su trama y su profundo significado emocional.

Por otro lado, el fallecimiento de Akira Toriyama, legendario creador de Dragon Ball, marcó uno de los momentos más conmovedores en el entretenimiento global. Asimismo, la inesperada muerte de Liam Payne, recordado por su paso en One Direction, fue otro de los temas más buscados de este año, generando un sinfín de consultas sobre su vida y legado.

Ansiedad, Envidia, Vergüenza y Ennui se unen a las emociones que ya conocíamos en la secuela de 'IntesaMente'.Fuente: Disney/Pixar

¿Qué personajes fueron más buscados en 2024?

Además de Toriyama, Liam Payne fue tendencia tras su trágico fallecimiento en octubre, un evento que conmocionó tanto a sus seguidores como a la industria musical. El cantante perdió la vida a los 31 años tras caer desde el balcón de su habitación, en el tercer piso de un hotel en Buenos Aires.

A nivel local, Yola Polastri, la entrañable presentadora infantil, ocupó un lugar destacado en las búsquedas tras su partida en julio, dejando un vacío enorme en la televisión. Por otro lado, la cantante mexicana Ángela Aguilar acaparó el protagonismo en julio tras confirmar su relación con Christian Nodal, lo que desató una ola de interés tanto por su carrera como por su vida personal.

¿Cuáles fueron las películas más buscadas en 2024?

El 2024 fue un año dorado para el cine, y los peruanos no se quedaron atrás al buscar información sobre sus estrenos favoritos. Además de la esperada secuela de IntensaMente, Deadpool & Wolverine generó un gran interés en las búsquedas. La película marcó el regreso de Hugh Jackman como Wolverine, luego de siete años desde su última aparición como el icónico mutante.

De igual manera, La sociedad de la nieve, nominada al Oscar a Mejor Película Internacional, emocionó al público y a la crítica por su historia basada en hechos reales, mientras que otras propuestas como Kung Fu Panda 4, La sustancia, Romper el círculo, Beetlejuice Beetlejuice, Robot salvaje y Terrifier 3 también lideraron las consultas en Google.

Por su parte, Madame Web, a pesar de ser uno de los mayores fracasos en taquilla de 2024, también se coló entre las películas más buscadas. La película, protagonizada por Dakota Johnson e Isabela Merced, la actriz peruana que está sorprendiendo en Hollywood, acaparó la conversación en Internet, principalmente por ser considerada una de las peores propuestas del cine de superhéroes de los últimos años.

'Deadpool & Wolverine', una de las películas más taquilleras de 2024, se encuentra disponible en Disney+.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Cómo fueron las búsquedas globales en 2024?

El informe El año en búsquedas también revela que, a nivel global, Liam Payne fue uno de los diez temas más buscados en 2024, al igual que Kate Middleton, la Princesa de Gales, quien en marzo compartió públicamente que había sido diagnosticada con cáncer.

Entre los fallecimientos que conmovieron al mundo, además del de Payne, se encuentran los de Shannen Doherty, Akira Toriyama, Maggie Smith y James Earl Jones, entre otros. Además, Sean Combs, conocido como Diddy, acusado de tráfico sexual, trata de personas y conspiración de crimen organizado, también aparece entre los personajes y músicos más buscados en Google.

En cuanto a las canciones que marcaron tendencia, destacan Not Like Us (Kendrick Lamar), APT. (Rosé y Bruno Mars), Bling-Bang-Bang-Born (Creepy Nuts), Thick Of It (KSI) y Espresso (Sabrina Carpenter). Por otro lado, las series Baby Reindeer, Fallout, House of the Dragon, Heeramandi y Shogun se ubicaron entre las favoritas del público.

