"Puede hablar alemán si quiere": Karla Sofía Gascón defiende a Selena Gomez de las críticas de Eugenio Derbez

Después de los comentarios de Eugenio Derbez contra la actuación de Selena Gomez en Emilia Pérez, su compañera de reparto Karla Sofía Gascón, respaldó el trabajo de la exchica Disney y cuestionó el comunicado de disculpas de su colega mexicano.

Como se recuerda, en un video, el actor calificó de "indefendible" el protagónico de la cantante por tener problemas con el lenguaje. Luego de que el video se convirtiera en viral, los fans lo criticaron haciendo que Derbez pidiera perdón a Gomez. Por ese motivo, Gascón mostró su desacuerdo.

"Lo que no me gusta es cuando dice una cosa y luego (hace) la contraria al mismo tiempo. Si haz dicho algo, llévalo hasta el final. Si haz metido la pata, está bien que pidas perdón, pero si es tu opinión y a ti te parece que es correcto, ¿quién te impide expresar tu opinión? A ti no te ha gustado, ¿le tiene que gustar a todo el mundo lo que haces?", mencionó en entrevista con Juan Carlos Arciniegas para CNN en Español.

"Selena no interpreta a una mexicana, no se puede criticar su acento ni su forma de hablar, ella interpreta a alguien de los Estados Unidos, incluso puede hablar en alemán si quiere. Selena Gomez no es Selena Gomez en la película, es Jessi", agregó. Por otro lado, Karla Sofía Gascón también utilizó sus redes sociales para apoyar y defender a Selena Gomez. "Te quiero, no hagas caso a comentarios negativos, estás perfecta".

No es la primera vez que Gascón tiene palabras de cariño hacia la cantante. En entrevistas anteriores habló de su experiencia trabajando con ella en Emilia Pérez. "Selena no es ninguna diva pop. Es la niña más normal del mundo. Cuando la conoces, solo quieres abrazarla. Me gustó mucho trabajar con ella porque es de esas actrices que escucha y se concentra en lo que sucede en escena. No solo piensa en sus líneas, sino en el conjunto".

karla sofia gascon sticking up for selena gomez against the criticism. this is how we should uplift and support our co stars @karsiagascon pic.twitter.com/NwAcrtAGxi — ً (@americanreqiuem) December 14, 2024

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la actuación de Selena Gomez?

Eugenio Derbez había cuestionado la actuación de Selena Gomez en Emilia Pérez. En el diálogo con Gaby Meza en el podcast Hablando de Cine, el actor mexicano mostró su descontento con la interpretación del español que hizo Gomez con su personaje de Jessi del Monte.

"Hay una cosa que me llama mucho la atención y es la actuación de Selena Gomez. Es indefendible. Yo estaba ahí con gente que cada vez que venía una escena nos volteábamos a ver como a decir ‘¡Wow!, ¡Qué es esto!’”, comentó.

En esa misma línea, Gaby Meza se mostró de acuerdo con Derbez al considerar que Gomez no entendía el diálogo de su papel. "Al no saber lo que está diciendo, no puede haber matices en su interpretación", dijo. Seguidamente, Derbez agregó: "Por eso, su actuación no solo es no convincente, es también incómoda".

Por su parte, el comediante mencionó que hay "un temor" en la industria por criticar a la actriz de 32 años. "De verdad, qué bueno que lo mencionas, porque yo pensaba: 'No puedo creer que nadie esté hablando de esto'", dijo.

