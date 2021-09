Residente envió un duro mensaje a J Balvin por pretender boicotear los Latin Grammy 2021. | Fuente: Composición (EFE/Instagram)

Luego de que los Latin Grammy 2021 dieran a conocer la lista de artistas nominados, J Balvin criticó a estos premios e invocó a sus colegas que no se presenten en la gala. Este miércoles, su colega Residente decidió responderle desde redes sociales con un mensaje duro.

En un videoclip de tres minutos compartido en su cuenta de Instagram, René Pérez se dirigió como José a Balvin y empezó señalando: "Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿de qué género estamos hablando?".

Residente consideró que, al contrario de lo que afirmó J Balvin, hay varios artistas del género urbano que compiten en los Latin Grammy 2021. Y nombró a C. Tangana, Rauw Alejandro, Nathy Peluso, Akapellah, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, Jhay Cortez, Farina, Myke Towers, Rafa Pabon, Youtuel y Beatriz Luengo.

"O sea, ¿tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nominado, que no vaya a los Grammy?", le espetó a Balvin el cantante de "René", y después enumeró a otros nominados a los premios, como Camilo, Juan Luis Guerra y Natalia Lafourcade.

En defensa de Rubén Blades y Tego Calderón

En sus descargos, Residente también se refirió al hecho de que este año, los Latin Grammy celebrarán la vida, trayectoria y labor social de Rubén Blades al nombrarlo persona del año.

"Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente", dijo el puertorriqueño.

Asimismo, Residente se preguntó por qué el año pasado, cuando nominaron a J Balvin "13 veces", entonces no pidió boicotear la gala. "De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot".

"Y no sé por qué te molesta tanto, porque según tú, tú haces historia cada 15 segundos, con el latino cultura el gang o no sé qué", agregó.

Luego, el exlíder de Calle 13 aludió a otra leyenda de la música latina: Tego Calderón. "No se ha ganado un Billboard", dijo el cantante. "¿Y cuándo tú has visto a Tego quejarse, o a mí quejarme? Y no voy a entrar en lo de los Billboard porque no quiero ofender a la gente, pero tú y todo los que se han ganado un Billboard saben de qué se tratan los Billboard", continuó.



"Tu música es como si fuera un carrito de hot dog"

Hacia el final de su video, Residente hizo una comparación entre la comida y la música que hace J Balvin.

"Te explico, pa' que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin", indicó.

Y, finalmente, Reisdente remató: "Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante. (...) El punto es, José, que si tú no tienes lápiz, le tienes que bajar 20".

Entre los comentarios en la publicación, J Balvin solo respondió: "Respeto tu opinión".

Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR !! es decir todos porque somos un movimiento . — J BALVIN (@JBALVIN) September 28, 2021

¿Qué dijo J Balvin contra los Latin Grammy 2021?

El pasado 28 de septiembre, desde su perfil de Twitter, el reguetonero J Balvin compartió una crítica contra los Latin Grammy 2021 e instó a otros artistas a no asistir a la premiación.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, escribió el intérprete de música urbana.

J Balvin también exhortó a sus colegas a hacer lo mismo que él en forma de protesta: no presentarse en los Latin Grammy 2021: “¡Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR! es decir todos porque somos un movimiento”.

