J Balvin compartió una fotografía en redes sociales como respuesta a la polémica desatada por Residente. | Fuente: Composición (Instagram / EFE)

Luego de que el cantante Residente criticara a J Balvin por incitar al boicot contra los Latin Grammy 2021, comparando su música con un carrito de hot dog, el reguetonero colombiano decidió responderle desde sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, el intérprete de "Agua" compartió la noticia del lanzamiento de su nuevo tema "Sal y perrea", hecho con la colaboración de Sech y Daddy Yankee. Pero lo que llamó la atención de la publicación fueron las imágenes.

En estas fotografías, J Balvin aparece junto a un carrito de hot dog en referencia a las críticas que Residente lanzó contra él al decir: "Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo".

La provocación fue celebrada por más de 2 millones de seguidores del artista urbano, quien en Instagram suma más de 49 millones.

J Balvin posando junto a un carrito de hot dog en supuesta respuesta a Residente. | Fuente: Instagram / J Balvin

¿Por qué se desató la polémica entre Residente y J Balvin?

Hace unos días, los Latin Grammy 2021 dieron a conocer la lista de artistas nominados y el colombiano J Balvin criticó a estos premios e invocó a sus pares del género urbano que no se presenten en la gala. El 29 de septiembre, su colega Residente decidió responderle desde redes sociales con un mensaje duro.

En un videoclip de tres minutos compartido en su cuenta de Instagram, que luego fue eliminado, René Pérez se dirigió a Balvin y empezó señalando: "Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿de qué género estamos hablando?".

Residente consideró que, al contrario de lo que afirmó J Balvin, hay varios artistas del género urbano que compiten en los Latin Grammy 2021, como C. Tangana, Rauw Alejandro, Nathy Peluso, Akapellah, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, entre otros. Además, es una ceremonia que este año premiará a Rubén Blades y le espetó al colombiano por qué no instó a boicotear el año pasado, cuando recibió 13 nominaciones en la gala.

"Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante. (...) El punto es, José, que si tú no tienes lápiz, le tienes que bajar 20", dijo hacia el final del video.

De René para José 🌭🌭🌭🌭



Residente / J Balvin pic.twitter.com/bPLyF4BvAk — Edward Peña (@Edwardpl) September 30, 2021





NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella nos reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.