El rey Carlos III inicia el proceso formal para retirarle a su hermano Andrés el título de príncipe

El Palacio de Buckingham confirmó que el monarca británico ha decidido despojar al duque de York de su título de príncipe y demás honores, tras años de controversia por su vínculo con Jeffrey Epstein.

El rey Carlos III del Reino Unido ha iniciado un proceso formal para retirar el título de príncipe, así como otros honores y distinciones reales, a su hermano Andrés, informó este jueves el Palacio de Buckingham a través de un comunicado oficial.

La decisión marca un nuevo capítulo en la larga controversia que rodea al otrora duque de York, tras su relación con el fallecido empresario Jeffrey Epstein, implicado en explotación sexual y tráfico de menores, que resurgió tras la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las presuntas víctimas de Epstein.

“Su Majestad ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el título, los honores y las distinciones del príncipe Andrés”, señala la nota de Buckingham. "El príncipe Andrés será ahora conocido como Andrew Mountbatten Windsor”, añade el texto, que por primera vez omite la denominación de “príncipe”.

El mensaje de Carlos III

El comunicado también detalla que Andrés deberá abandonar su residencia actual en Royal Lodge, una mansión situada en los terrenos del Castillo de Windsor, al suroeste de Londres.

“Se ha enviado una notificación formal para rescindir el contrato de alquiler, y él se mudará a un alojamiento alternativo. Estas medidas son consideradas necesarias, sin ignorar el hecho de que continúa negando las alegaciones en su contra”, precisó la casa real.

El documento cierra subrayando que Carlos III y la reina Camila desean “dejar claro que sus pensamientos y su más sincera solidaridad han estado y seguirán estando con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso”.

Andrés, fuera del círculo real

La decisión del rey representa el paso definitivo para desvincular por completo a Andrés de la monarquía británica, apenas semanas después de que él mismo anunciara su intención de renunciar voluntariamente al uso de sus títulos y honores para “no distraer la labor de la familia real”.

Aunque Andrés conservaba hasta ahora su título de príncipe, este le correspondía por nacimiento, al ser el tercer hijo de la fallecida reina Isabel II. Durante los últimos meses, la presión pública y política sobre el monarca había crecido, luego de que diputados británicos plantearan debatir en el Parlamento la conducta del entonces duque de York y su permanencia dentro de la estructura real.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis