Ricardo Montaner se disculpó con una participante del programa "La Voz Argentina". | Fuente: Instagram / Ricardo Montaner

Ricardo Montaner debió disculparse con Jaqueline Boghossian, una postulante del programa "La Voz Argentina" que interpretó "Dos gardenias" y, a cambio, recibió la indiferencia de los cinco miembros del jurado que no dieron vuelta a sus asientos para elegirla.

El cantante venezolano, que funge de entrenador junto a sus hijos Mau y Ricky, Lali Espósito y Soledad Pastorutti, le preguntó a la participante si sabía por qué ninguno de los coaches voltearon a verla cuando todavía estaba cantando.

"Es una canción que hay que como contarla y quizás no les llegó, calculo que tiene que ver con eso", dijo Boghossian. "Dame otra razón que creas", repuso Ricardo Montaner. Pero la concursante quiso saber si se debía a su voz, motivo que el artista negó.

"No, te voy a decir qué pasa: los coaches se equivocan también, somos personas, seres humanos y estamos todos equivocados. Yo me debí haber dado la vuelta, estaba esperando, quizás, que sucediera algo y cuando me di cuenta ya había terminado la canción", confesó Montaner.

"Ánimos para que regreses algún día"

Pese a que Ricardo Montaner reconoció que la participante cantó "maravillosamente bien", él no se fijó si sus compañeros "se habían dado la vuelta o no". "Te digo más, la gente piensa que estamos aquí arriba, y uno piensa que es perfecto todo, y a veces nos equivocamos. Te pido disculpas", manifestó.

Sin embargo, cuando la concursante consultó si podía tener una segunda oportunidad de ofrecer otra interpretación, el cantante de temas como "Dios te lo pido" y "Bésame" señaló: "No se puede hacer otra cosa, solo darte ánimos para que regreses algún día".

Además de "La Voz Argentina", hay otros proyectos televisivos en los que Ricardo Montaner se encuentra involucrado. El más llamativo es un reality familiar que prepara junto a su esposa, su yerno Camilo, su hija Evaluna y sus hijos Mau y Ricky.

