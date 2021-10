Ricky Martin responde a especulaciones sobre retoques estéticos en su rostro. | Fuente: AFP

La aparición de Ricky Martin en unas recientes entrevistas causó preocupación en sus fans, debido a que su rostro lucía muy diferente a lo habitual. En redes sociales, las imágenes se difundieron con rapidez y usuarios opinaron que se trataría de una presunta cirugía estética del cantante puertorriqueño.

Ante las especulaciones, el intérprete de “Livin la vida loca” aclaró que no tiene ningún retoque o arreglo en la cara. “Algunos de ustedes están muy preocupados, porque supuestamente me hice algo en la cara. Yo no me hecho nada en la cara, te lo juro”, dijo en un video de TikTok que también compartió desde su perfil de Twitter.

Acto seguido, Ricky Martin se tocó el rostro una y otra vez para demostrar que no se ha realizado operaciones: “Mira, tengo líneas, botox… Si me pongo botox, si me pongo fillers, se los hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder”. Sin embargo, el día que conversó con la prensa sí sucedió algo extraño en su piel.

El aparente cambio en el rostro de Ricky Martin causó preocupación entre sus fanáticos. | Fuente: Twitter

El rostro de Ricky Martin sufrió una reacción alérgica

“El día de las entrevistas lo que sí hice diferente fue ponerme un suero de multivitamina y yo creo de ahí vino una reacción rara en mi piel, donde simplemente me inflamé […] Fue un día normal”, contó Ricky Martin en el clip que grabó para sus seguidores. Pese a ello, quiso seguir adelante con las citas pactadas “con todo e inflamación”.

Para finalizar su pronunciamiento público en las redes sociales, el artista de 49 años volvió a asegurar que se encuentra muy bien de salud y está viviendo un gran momento a nivel profesional con el regreso de los conciertos presenciales después de varios meses de paralización por la pandemia.

“Está todo bien, insisto, mi vida está normal. Estoy muy saludable, los conciertos están de p*** madre y seguiremos trabajando fuerte”, concluyó y, finalmente, Ricky Martin agregó que no tiene ningún cambio en la cara: “Mira, no hay nada”.

