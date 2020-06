Ricky Martin y Jwan Yosef se casaron en el 2017 sorprendiendo a más de un fanático. | Fuente: Instagram

Ricky Martin vive a pleno su matrimonio con Jwan Yosef y vive feliz con sus cuatro hijos: Valentino, Matteo, Renn y Lucía. Sin embargo, el intérprete de “Disparo al corazón”, confesó que como su boda fue privada, ahora quiere hacerlo más grande:

“Quiero hacer una fiesta grande, me voy a volver a casar en grande. Quiero que la boda dure cuatro días. Los gemelos estaban, pero creo que Renn y Lucía tienen que ser parte de esta celebración”, aseguró en una entrevista al programa ‘Ventaneando’.

El artista puertorriqueño desea que sus cuatro hijos disfruten su felicidad y comentó cuál fue el motivo por el que decidió contraer nupcias al poco tiempo de conocer a Yosef:

“Cuando conocí a mi esposo, lo vi y dije: ‘Me voy a casar’. En el ‘Hola, mucho gusto’, dije: 'Este es el hombre de mi vida’. ¿Qué me gustó? Es brillante, es creativo como yo. ¡Dos locos se han juntado! Pasaron los meses y dijimos: ‘¿Qué tenemos que esperar? Esto está clarísimo”, aseguró.

Las señales para casarse estaban alrededor ya que ambos se encontraban en Miami y sus familias también, así que no quisieron esperar más tiempo y sellaron su amor en el 2017.

“Da la casualidad de que en esos días mis padres estaban aquí en Los Ángeles, sus padres también y yo dije: ‘No hay que esperar nada más, ¡llama al juez!’. Fue bien improvisado. Media hora antes de la boda no sabíamos cómo nos íbamos a vestir, ni mucho menos”, dijo entre risas.

LA VIDA EN PAREJA

Martin fue cuestionado varias veces por el hecho de se que declarara homosexual y que se casara con un hombre. No obstante, el artista y su esposo sabían contra lo que debían luchar y asegura que su vida en matrimonio es de lo mejor:

“Yo no sabía cuándo iba a llegar, pero así fue. Llegó cuando menos lo esperé. Y creo que es parte de un balance que yo necesito, porque mucha gente me dice que yo no paro, el pensar en la estabilidad hogareña me da mucha calma y creo que es justo lo que necesito hoy”, confiesa.

Antes de que realice su boda de cuatro días, Ricky Martin retomará sus giras cuando acabe la cuarentena obligatoria y llevará a toda su familia para que puedan viajar juntos.

FALLO A FAVOR DE LA COMUNIDAD LGTBIQ

Ricky Martin celebró este martes la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de amparar a la comunidad LGTBIQ contra la discriminación laboral, aunque pidió "no bajar la guardia" pues se sigue "buscando la forma" de quitarle "derechos ya ganados"



La alta corte estadounidense otorgó ayer la mayor victoria en años a las lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales y queers (LGTBIQ) al considerar que las leyes de los derechos civiles aprobadas hace medio siglo prohíben la discriminación contra homosexuales y transexuales en el entorno laboral.