River Phoenix falleció a los 23 años producto de las adicciones. | Fuente: Composición

Con solo 23 años, River Phoenix se convirtió en un gran actor de Hollywood quien dejó de existir por una sobredosis de drogas en 1993. Era el joven con más proyección de la familia y era ejemplo a seguir de su hermano Joaquin.

En la puerta de la discoteca ‘The Viper’, propiedad de Johnny Depp en ese entonces, sus hermanos Rain y Joaquin, junto a su novia Samantha Matis, tuvieron que presenciar el fallecimiento, sin embargo, más de veinte años después de esta tragedia, ella se animó a hablar sobre ese “episodio traumático en su vida”:

“Sé que estaba colocado, pero la heroína que le mató no apareció hasta que entramos en The Viper Room. Tengo mis sospechas sobre lo que sucedió, pero no vi nada”, reconoció a 'The Guardian'.

INFANCIA MARCADA

River Phoenix nació en una cabaña en Oregón, Estados Unidos, bajo la influencia de la secta religiosa ‘Hijos de Dios’. En la pobreza, el actor decidió hacerse vegano debido a que vio la crueldad con la que pescaban unos marineros. Este hecho lo traumatizó y decidió hacerse vegano.

Martha Plimpton, intérprete de ‘Los Goonies’, contó en una entrevista que cuando fueron a cenar una vez como pareja y ella pidió cangrejo, él “salió llorando”. Después de ir a Venezuela a predicar lo que le enseñaban en la secta y notar que no les daba dinero, la familia decidió regresar a norteamérica.

Cambiaron sus apellidos a Phoenix como el ave que renace de las cenizas ya que querían empezar una nueva vida. Y así fue. River inició en la televisión imitando a Elvis Presley. Luego hizo el papel de Chris Chambers en el film “Cuenta conmigo”, cuando tenía 15 años.

A medida que iba creciendo, su fama también, y con ello las adicciones. La primera vez que tomó una cerveza fue junto a su compañero de reparto Corey Feldman, y a la par aprendió a fumar marihuana. Sin embargo, su estilo de actuación marcó a muchos en la industria ya que no era igual a los demás actores:

“Era especial en el sentido de que era muy instintivo. Era disléxico, lo que significaba que no podía aprender dos líneas sin cometer un error”, dijo George Sluizer, el hombre que le dirigió en su última película estrenada, ‘Dark Blood’. “Tenía que entender lo que decía para sentirlo, y eso daba cierta fuerza a su actuación”.

MADUREZ PREMATURA

A los 18 años, River Phoenix fue nominado a al Oscar por dar vida a Danny Pope en “Un lugar en ninguna parte”, también fue acreedor de una Copa Volpi, premio que el jurado del Festival Internacional de Cine de Venecia concede al mejor actor; tras su participación en la película “Mi Idaho privado”.

Al darse cuenta de que no había vivido una adolescencia como cualquier joven de su edad, ya no había vuelta atrás. Era víctima de la adicción y los excesos que pronto acabarían con su vida.

Siendo cabeza de familia y ganado su propio dinero, Samatha Mathis confesó que él trabajaba solo para darle comodidad a su familia ya que era “el hombre de la casa”: “Solo tengo que hacer una película más para tener dinero suficiente para pagarle la universidad a mi hermana pequeña”, contó la intérprete recordando lo que le dijo River en una de sus conversaciones.

CONSUMIDO POR LOS EXCESOS

Cuarenta y cinco minutos después de haber entrado a “The Viper”, se convirtió en una estrella perdida. Murió joven dejando devastado a Joaquin, su hermano menor, quien después le seguiría los pasos en la industria.

Leonardo Dicaprio también presenció su muerte: “Estaba más que pálido, estaba blanco”, confesó. El 31 de octubre de 1993, Mathis vio cómo River se peleaba con un hombre y comenzó a convulsionar.

Sus hermanos, Joaquin y Rain, hicieron lo posible para evitar que se ahogue con la espuma, ambos comenzaron a gritar pidiendo que llamen a emergencias: “¡Está teniendo convulsiones! ¡Venid, por favor, porque se está muriendo, por favor!”, se le escucha decir en el audio que fue difundido en televisión.

Sin embargo, todas las atenciones fueron en vano ya que River llegó muerto al hospital. El actor murió de sobredosis de más de cinco drogas, entre ellas se encontraba morfina, cocaína, sedante Valium y marihuana.

De acuerdo con el comunicado de la Oficina Judicial de Los Ángeles, “se puede descartar cualquier teoría de que su fallecimiento fue accidental”, reza el papel. El hermano de Joaquin Phoenix se desvaneció consumido en sus excesos al igual que muchos artistas de la industria.

