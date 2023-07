Falleció Leandro, nieto de Robert De Niro, a los 19 años

Robert de Niro está de luto. El veterano actor está pasando por un duro momento después de enterarse de la muerte de su nieto Leandro de 19 años. Por medio de las redes sociales, su hija Drena de Niro lo despidió con un sentido mensaje.

“Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría mi corazón y todo lo que siempre fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir adelante y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al convertirme en tu madre. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que sólo ese amor te hubiera salvado”, escribió la actriz.

El padre de Leandro, Carlos Mare, solo compartió una imagen de color negro en su cuenta de Instagram en referencia al luto que está viviendo. No obstante, respondió a la publicación de Drena donde le pidió disculpas por “no poder salvarlo”.

“Mi querida Drena... Las palabras no son suficientes para expresar la alegría que nos dio o la pérdida que ahora sufrimos con nuestras familias y amigos. Ahora es el hijo de Dios. En esta luna llena su espíritu ilumina lo que no se podía ver en la oscuridad. No se puede deletrear LOVE (amor) sin LEO”, se lee en el comentario.

Tras la lamentable noticia del fallecimiento de Leandro, muchas personalidades del espectáculo han compartido sus condolencias para la familia de Niro. Entre ellos se encuentra la modelo Naomi Campbell, las actrices Lana Parrilla y Rosie Perez, así como el presentador Andy Cohen.

¿Quién era el nieto de Robert de Niro?

Leandro era un joven aspirante a actor ya que quería ser como su madre y su abuelo. También estaba estudiando para ser director. A su corta edad participó en algunas producciones como The Collection, en 2005, y Nace una estrella y Cabaret Maxime, de 2018.

Drena es hija adoptiva de Robert de Niro después de que el artista se casara con Diahnne Abbott en 1976. En una entrevista en el 2011, la actriz aseguró que estaba feliz de que su hijo se dedicara a la actuación:

“Siempre quise que mi hijo tuviera una vida exactamente igual a la mía mientras crecía, pero ahora que soy madre, sé que será diferente”, dijo para Avenue. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de Leandro y el veterano actor no se ha pronunciado al respecto.

Esta triste noticia llega después de que Robert de Niro, de 79 años, revelara que se convirtió en padre por séptima vez.