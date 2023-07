Mario Casas destaca la trama de 'Bird Box Barcelona' en Netflix: "En España no se ve este tipo de cine"

El 14 de julio llega a Netflix "Bird Box Barcelona" y su protagonista, el actor español Mario Casas afirma que para él es una gran alegría poder participar en la aclamada franquicia apocalíptica.

"Es un tipo de género que me encanta y en España no estamos acostumbrados a hacerlo, no se ve tanto. Casi todos hemos visto la primera parte con Sandra Bullock. De repente, poder hacer esta expansión de 'Bird Box', estar en un proyecto de estas características, una peli que luce tan grande y que nada tiene que envidiar a las películas que vienen de fuera, para mí fue un regalazo", comentó.

En "Bird Box Barcelona", frente a los suicidios masivos provocados por una invasión de extrañas criaturas que ya fueron presentadas en el primer filme, unos pocos se ven afectados mentalmente de otra forma, creyéndose una suerte de falsos profetas con la verdad absoluta. Por ello, Mario Casas dio detalles de cómo se puso en la piel del personaje y cómo se desarrolla en la cinta:

"Como actor no me gusta juzgar. Lógicamente tú planteas un personaje, lo trabajas y abres una ventana de filosofar sobre todo esto, pero se convierte en una charla con los directores, con uno mismo o con quien trabajes, como yo que trabajo con un coach muchas veces. Pero al final es quitar todo eso", comentó Casas. "Para mí todo lo que hace Sebastián, lo de los falsos profetas y demás, en mi caso es una cosa más emocional. Hay algo de no darse cuenta y un comportamiento no consciente", sentenció el actor a Europa Press.

Detalles de la película "Bird Box Barcelona"

"Bird Box Barcelona" se enfocará en la misma historia de su predecesora, pero en la capital catalana. En lugar de Sandra Bullock, será Mario Casas quien asuma el rol protagónico. El actor español dará vida a Sebastián, un padre de familia quien buscará salvar a sus hijos de la presencia invisible que lleva al suicidio a los humanos.

Este spin-off fue dirigido por los hermanos Álex y David Pastor. Además de Casas, otros de los actores que conforman el reparto son: Georgina Campbell, Alejandra Howard, Laila Schuberth, Diego Calva, Patrick Criado, Lola Dueñas, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner y Leonardo Sbaraglia.

Esta es un derivado de la película estrenada en 2018 y protagonizada por Sandra Bullock que se enfoca en la historia de una mujer, quien intenta sobrevivir junto a sus dos hijos de una aterradora presencia invisible que lleva a los ciudadanos al suicidio.

Esta presencia influencia a las personas a suicidarse viéndolas a los ojos, por lo que, para sobrevivir, deben vendarse la vista, y caminar y naufragar a ciegas. Cinco años después de la llegada del virus, la madre buscará llegar con sus hijos a un santuario seguro tras la muerte de su pareja.