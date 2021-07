Falleció Robert Downey Sr., padre del actor que le da vida a Iron Man, a los 85 años. | Fuente: Twitter

El padre del actor Robert Downey Jr. falleció a los 85 años, confirmó su esposa, la escritora Rosemary Rogers para el medio internacional Daily News. El reconocido cineasta recordado por su icónica película “Putney Swope”, murió este miércoles en la mañana mientras dormía.

De acuerdo con la publicación, Robert Downey Sr. padecía de Párkinson desde hace muchos años, sin embargo, no se ha revelado las causas de su muerte.

Aparte de ser director, también fue actor y participó en distintas películas como “Boogie Nights”, “Magnolia” y " To Live And Die in LA”.

Lamentamos informar el fallecimiento de Robert Downey Sr. a los 85 años de edad. Actor, director y padre de Robert Downey Jr.



En paz descanse. pic.twitter.com/VVSCx0v7EA — Gaby Meza - 🍿🌈 (@GabyMeza8) July 7, 2021

Sobre Robert Downey Sr.

Natural de Manhattan, su nombre verdadero fue Robert Elias Jr., fue hijo de la modelo Elizabeth McLoughlin y Robert Elias Sr. No obstante, tomó el apellido de su padrastro, James Downey, ya que quería ingresar al ejército.

A pesar de que no pudo lograrlo, mantuvo su apellido nuevo y también le sirvió para distanciarse de la herencia judía lituana de sus abuelos paternos. Esto le ayudó a iniciar su carrera en la industria cinematográfica.

En la época de los 50 y 60, Robert Downey Sr. fue una figura destacada porque creaba películas de bajo presupuesto con gran contenido.

