Robert Pattinson describió la experiencia de ponerse el traje de Batman por primera vez. | Fuente: Composición

El actor Robert Pattinson sorprendió al responder en una reciente entrevista que no le molesta demasiado las críticas negativas que recibió tras ser confirmado como el nuevo intérprete de Batman en el cine.

"Para ser honesto, fue menos virulento de lo que esperaba", mencionó el actor en referencia a las críticas que recibió al ser elegido para "The Batman". "Es más divertido cuando no eres el favorito. No tienes expectativas", agregó.

Pattinson dará vida a Bruce Wayne en la pantalla grande en la cinta "The Batman", la cual será dirigida por Matt Reeves y llega a los cines el 25 de junio de 2021. Como se recuerda, el actor se suma a la larga lista de intérpretes que se han puesto el traje del hombre murciélago como: Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale y Ben Affleck.

El actor ganó fama internacional al interpretar a Edward Cullen en la exitosa saga de películas "Twilight" (Crepúsculo"). Sin embargo, el actor participó en diversas películas independientes como "Life", "Maps to the stars" y su siguiente filme será "The Ligthouse", la cual será en blanco y negro.

"En las películas grandes, generalmente las partes no son tan interesantes, al menos las cosas que me llegaban a mí", señaló el actor. Además, precisó que hubiera sido extraño interpretar a Batman inmediatamente después de "Twilight".

"Creo que probablemente habría estado algo nervioso para haber interpretado a Batman inmediatamente después de 'Twilight'", añadió.

Asimismo, el actor comentó cómo fue la experiencia de ponerse el traje de Batman. "Te sientes poderoso inmediatamente", recordó Pattinson sobre la experiencia de ponerse el traje del superhéroe de DC Cómics.

"Es bastante increíble que algo para lo que es tan difícil meterse y que el ritual de vestirlo es bastante humillante. Tienes a cuatro personas intentando meterte en algo. Y una vez que ya estás dentro, te dice 'Sí, me siento fuerte, me siento duro, a pesar de que tenía a alguien apretujando mi trasero a mis piernas", comentó.

Finalmente, Pattinson sabe que interpretar a Batman hará que los paparazzis vuelvan a seguir, pero asegura que las redes sociales contribuyen a que ya no sea rentable buscar fotos íntimas de los famosos.