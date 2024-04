Sylvester Stallone habla del doloroso incidente por el que tuvo que cambiar el guion de 'Rocky II'

Sylvester Stallone contó un revelador episodio acerca de la exitosa saga de Rocky. En el especial de televisión TMZ Presents: Arnold & Sly: Rivals, el actor, famoso por sus legendarios papeles en el cine de acción, contó que una grave lesión lo obligó a realizar un cambio clave en el guion de la segunda parte de la historia de Balboa.

El incidente ocurrió durante su preparación con el fisicoculturista Franco Columbu. La estrella sufrió un desgarro pectoral en medio de un ejercicio de fuerza. A pesar del intenso dolor y la preocupación de que el proyecto podría verse comprometido, el actor decidió continuar con el rodaje.

"Sabía que era malo. Pude oír cómo se rompía y estuve apretando los dedos del dolor. Dije: 'creo que me voy a desmayar'. Entonces pensé: 'me voy a casa. Siento que mi carrera ha terminado, porque se supone que debo iniciar Rocky II, dirigirlo y protagonizarlo todo en un mes y medio', expresé en un primer momento".

Ante la necesidad de adaptarse a su lesión, Sylvester Stallone modificó la trama de Rocky II: si bien el personaje de Rocky Balboa es predominantemente zurdo, en esta entrega, él aprende a pelear con la mano derecha. Este ajuste fue necesario para poder seguir adelante con la filmación.

"No puedo usar este brazo, pues lo cambio por el otro. Aunque a algunos les parezca algo ilógico, es lo interesante que ocurre en estos increíbles viajes. No nos detenemos, no nos damos por vencidos", sostuvo.

Sylvester Stallone habla del fracaso de Rocky V

Rocky ha sido aclamada por la crítica a lo largo de los años, sin embargo, hubo una entrega que no logró impresionar. Sylvester Stallone, quien encarnó al legendario boxeador en la franquicia, reconoció abiertamente las críticas dirigidas hacia Rocky V, estrenada en 1990.

En una entrevista con Entertainment Weekly, el actor de 77 años expresó su arrepentimiento por haberla incluido en la saga. El popular 'Sly' destacó que esta entrega no se ajustaba al tono y la calidad de las películas anteriores, lo que generó descontento entre los espectadores.

"Ni siquiera pertenecía a la saga", comentó. "Lo que me hizo sentir mal fueron los fanáticos. Todos dicen: '¡Odio la quinta!'", agregó.

Sylvester Stallone no es el único en detestar Rocky V, ya que la película tiene una decepcionante calificación de 31 % en el portal Rotten Tomatoes, siendo la entrega con la menor puntuación de toda la saga.

"Rocky V fue mala. Fue un fracaso. Definitivamente no estuvo a la altura", declaró Stallone en otra entrevista al programa Friday Nigh. Según dijo, en una escala del uno al diez, Rocky V merece un rotundo cero, calificándola como "mala" y "fuera de lugar".

