Sylvester Stallone reveló que fue sometido a 7 cirugías tras los daños que sufrió filmando 'Los Indestructibles'

Sylvester Stallone abrió una ventana a su vida privada y a los desafíos que ha enfrentado en su carrera a través de la segunda temporada de su serie documental The Family Stallone, disponible en Paramount+.

La producción, que ofrece una mirada del día a día de la familia, presenta al icónico actor de acción como figura central, pero también destaca la participación de sus tres hijas, Sophia (26), Sistine (24) y Scarlet (21), así como de su esposa Jennifer Flavin.

En uno de los episodios más reveladores, Stallone compartió detalles impactantes sobre las consecuencias físicas de su trabajo en la película Los Indestructibles. Durante una escena de lucha con el actor Steve Austin, conocido como Stone Cold, el protagonista de Rocky sufrió una grave lesión en la espalda que lo obligó a someterse a siete operaciones.

Según el actor, los médicos vieron la necesidad de insertar metal en su cuello, así como someterse a fusiones vertebrales y otros tratamientos para abordar lesiones adicionales en los hombros.

"Hice cosas estúpidas. Estaba dirigiendo Los Indestructibles y, como un idiota, estaba haciendo una de las tomas y recuerdo que me di un golpe muy fuerte, realmente sentí un bang", sostuvo Stallone.



"Steve lo sabía. Nunca me recuperé de Los indestructibles 1. Después de esa película nunca volví a ser físicamente el mismo y me sirvió para advertirle a otros: no hagan sus propias acrobacias", agregó.

¿Cómo reaccionó la familia de Sylvester Stallone?

Jennifer Flavin, su esposa, también ofreció sus comentarios sobre el difícil camino hacia la recuperación de Sylvester Stallone, revelando cómo el actor intentaba ocultar su dolor para no generar preocupación a los integrantes de su familia.

"Es muy aterrador para nuestra familia cada vez que Sly tiene que pasar por el quirófano", comentó Flavin.

Las hijas de Stallone también compartieron sus impresiones sobre las cirugías de su padre, expresando su angustia al verlo enfrentar el dolor una vez más.

"Es muy duro ver a mi padre pasar por otra dolorosa operación. Durante toda mi infancia ha sufrido mucho", dijo Scarlet, hija menor de Sylvester.

