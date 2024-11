Ringo Starr revela el nombre del actor que lo interpretará en las películas biográficas de The Beatles

Literatura y adolescencia

‘Literatura y adolescencia’. Especial de Patricia del Río dedicado a los chicos y chicas que, conforme crecen, experimentan diversos aprendizajes en sus vidas que les permite hacer más llevadera su convivencia en sociedad. En ese aspecto, la literatura juega un papel preponderante en ese proceso de descubrimientos, sueños, ilusiones y desilusiones, mal de amores, sufrimiento, miedos, alegrías, esperanza, dolor… Recogiendo estas emociones, autores y autoras del mundo se han referido a esta temática desde diversas perspectivas. Ahí tenemos ‘El guardián entre el centeno’, de JD Salinger; ‘Mujercitas’, de Louise May Alcott; ‘Matar a un ruiseñor’, de Harper Lee; las novelas de Charles Dickens; historias de aventuras como ‘Los viajes de Gulliver’ o Robinson Crusoe. En la lista también están ‘La soledad de los números primos’, de Paolo Giordano; ‘La amiga estupenda’, de Elena Ferrante, por citar algunos porque la lista es larga. El psicólogo, Stefano de la Torre-Bueno Mannarelli, coautor de las investigaciones ‘Ser adolescente en el Perú’, un estudio sobre el estado de la adolescencia en el Perú de hoy, nos da algunos aportes de lo que significa para los niños, niñas y adolescentes ser aceptados en una sociedad con distintas miradas y realidades. En las lecturas de la semana, el crítico literario y gerente de Escena libre, Julio Zavala, recomienda: ‘Los retornos’, de Luis Cruzalegui (novela); ‘El héroe y su relación con la heroína’, de Oswaldo Chanove (poesía); y ‘Un largo respiro. Vida y obra de Álex Klein’, de Ramon Mendes de Oliveira (biografía). Las canciones que refuerzan la temática son: ‘7 Rings’, de Ariana Grande; ‘The catcher in the rye’, de Elephanz; ‘It ain’t me’, por Kygo y Selena Gomez; ‘Temblando’, por Hombres G; ‘She’s leaving home’, de The Beatles; y ‘I’m not a girl, not yet a woman’, de Britney Spears. Conducción: Patricia del Río ||| Producción: Amelia Villanueva ||| Edición de audio: Andrés Rodríguez ||| Episodio 45 – Tercera temporada.