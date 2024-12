Laura Pausini sufre aparatosa caída en pleno concierto en Milán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mientras interpretaba su tema Zero, la cantante Laura Pausini sufrió un accidente en el Unipol Forum de Milán, Italia. El incidente generó preocupación entre los miles de espectadores quienes se mostraron preocupados.

Luciendo una larga túnica de colores con unas botas altas y perdió el equilibrio por lo que se resbaló de las escaleras del escenario. A pesar de ello, demostró su profesionalismo y continuó con el show. Sus bailarines también siguieron con su rutina, pero para tranquilizar a los espectadores, formaron un círculo y la ayudaron a levantarse.

Con una sonrisa, Laura Pausini, continuó con su concierto mientras esbozaba una sonrisa. A través de sus redes sociales agradeció la preocupación de sus fans y aseguró que no fue nada grave:

"Gracias a todos por los mensajes de preocupación tras mi caída en el escenario, pero estoy bien. No me pasó nada, tanto que anoche hice un nuevo concierto cantando y bailando y saltando... Además, la gira continúa en Europa ahora. Me resbalé, pero no me pasó nada", escribió en sus historias de Instagram.

Tremenda caída de Laura Pausini durante su concierto en Milán. pic.twitter.com/XXWYZdroY4 — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) November 30, 2024

Laura Pausini habla de Almas Paralelas, su último disco

Laura Pausini publicó en octubre pasado su nuevo álbum de estudio, titulado Almas paralelas. Este trabajo, que marca su regreso después de cinco años desde Hazte sentir en 2018, es un disco "conceptual" único que narra "historias individuales a través de diferentes experiencias".

"El día que escuché el álbum completo por primera vez mi mente pasó de cero a mil en un instante, especialmente al escuchar la primera pista", escribió Pausini en sus redes sociales.

El álbum de la cantante italiana, según un comunicado de su productora, celebra la individualidad de las personas a través de historias únicas y diversas experiencias.

El lanzamiento de Almas paralelas se alinea con la celebración de los 30 años de carrera de Laura Pausini, de 49 años. Su vida profesional comenzó en 1993 con su victoria, en la categoría de nuevos talentos, en el Festival de la Canción de San Remo con La solitudine (La soledad).

