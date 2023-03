'Sabrina, la bruja adolescente' fue una serie protagonizada por Melissa Joan Hart que tuvo gran popularidad en los años noventa. | Fuente: ABC

La nostalgia está a flor de piel en el 90s Con, un evento realizado en Connecticut (EE.UU.) que ha reunido a diversas estrellas de la pantalla chica que tuvieron un gran despegue en los años noventa. Entre ellas, no faltó Melissa Joan Hart, la protagonista de la teleserie "Sabrina, la bruja adolescente", que alcanzó gran popularidad por aquella década e inicios de los 2000.

Precisamente, de su paso por esta convención, que se llevó a cabo entre el 17 y 19 de marzo, la intérprete de Sabrina dejó registro en su cuenta oficial de TikTok. Allí compartió un divertido video en el que también aparecen otros miembros del elenco original, cuyos personajes marcaron a más de una generación de televidentes.

Así, junto a Melissa Joan Hart, salen en el material Beth Broderick (tía Zelda Spellman), Caroline Rhea (tía Hilda Spellman), Nate Richert (Harvey Kinkle) y Jenna Leigh Green (Libby Chessler). El videoclip ya acumula más de 40 mil 'me gusta', además de comentarios de fans de "Sabrina, la bruja adolescente". Y eso que solo faltaba el gato Salem.

En septiembre de 2021, como se recuerda, la serie se emitió por primera vez en la cadena televisiva ABC. En Latinoamérica, alcanzó buena sintonía al transmitirse por el canal Nickelodeon e incluso llegó a ocupar un espacio en la oferta de la pantalla chica peruana.

Melissa Joan Hart desmintió el 'reboot' de "Sabrina, la bruja adolescente"

En octubre de 2021, tras la celebración por los 25 años del estreno de “Sabrina, la bruja adolescente”, los fanáticos de la serie hicieron explotar las redes sociales debido a un rumor sobre un reboot de la historia original que contaría con la participación de sus tres protagonistas: Melissa Joan Hart, Carolina Rhea y Beth Broderick.

Esta supuesta versión renovada contaría la vida de 'Sabrina' a sus 40 años, viuda y madre de una adolescente a punto de cumplir los 16 años, lista para iniciar su vida como bruja. Sin embargo, fue la misma Melissa Joan Hart quien se encargó de aclarar todos los rumores sobre la serie y el supuesto reboot que estaría por grabarse.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una de las fotos del supuesto regreso de "Sabrina, la bruja adolescente" y explicó, qué, a pesar de ser una idea genial, no tiene los derechos de autor de la serie, por lo que no depende de ella. "¡Lo siento, brujos! Alguien hizo este increíble arte e incluso algunas personas del elenco creyeron que eran reales, pero no, no tenemos planeado ningún reboot", escribió Melissa Joan Hart en su Instagram.









