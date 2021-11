Salma Hayek tendrá su estrella en el Paseo de la Fama. | Fuente: EFE

Salma Hayek descubrirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (Los Ángeles, EE.UU.) el próximo 19 de noviembre, informó la Cámara de Comercio de Hollywood.

La cámara, responsable de los homenajes en el Paseo de la Fama, señaló en un comunicado que estará acompañada el próximo viernes en esta ceremonia por el actor estadounidense Adam Sandler y por la cineasta china Chloé Zhao.

Hayek trabajó con Sandler en las comedias "Grown Ups" (2010) y "Grown Ups 2" (2013), mientras que con Zhao -ganadora del Óscar en 2020 a la mejor película y mejor dirección por "Nomadland"- acaba de estrenar la superproducción de Marvel "Eternals" (2021).

Nominada al premio óscar a la mejor actriz en 2002 por "Frida" y considerada en Hollywood como una de sus estrellas latinas más importantes, la carrera de Salma Hayek como intérprete incluye también las películas "Desperado" (1995), "From Dusk Till Dawn" (1996), "Wild Wild West" (1999) y "Beatriz at Dinner" (2017).

Su éxito en "Eternals"

En 2021 ha estado especialmente activa. En "Eternals", la gran apuesta de Marvel para este año, formó parte de un espectacular elenco compuesto por Angelina Jolie, Gemma Chan, Kit Harington, Richard Madden, Kumail Nanjiani y Brian Tyree Henry.

Además, tiene pendiente el estreno a finales de noviembre de "House of Gucci", una ambiciosa cinta de Ridley Scott en donde la mexicana comparte créditos con estrellas como Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto y Jeremy Irons.

En 2021 también presentó "Bliss", una curiosa mezcla de drama y ciencia-ficción que lideró junto a Owen Wilson; y la comedia gamberra "Hitman's Wife's Bodyguard", donde estuvo acompañada por Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson.

Fuera de la actuación, Hayek ha probado suerte como productora en series televisivas como "Ugly Betty" (2006-2010) y "Monarca" (2019-2021).

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x17 Historias de terror, Venom y otros desvaríos

En este episodio compartimos por qué nos gustan (o no nos gustan) las películas de terror. Antes, por supuesto, te damos nuestra opinión acerca de VENOM (y por qué quizás deberías reconsiderar verla si aún no lo has hecho), pasando por las cuestionables prácticas de una cadena de cine y hasta de la canción criolla hablamos. Está variado el episodio, así que dale PLAY.