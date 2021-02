En 1995, Salma Hayek y Antonio Banderas protagonizaron la recordada película "Desperado". | Fuente: Columbia Pictures

Hace poco más de 25 años, Salma Hayek y Antonio Banderas deslumbraron en “Desperado”, película que pertenece a la recordada trilogía “El Mariachi”. Ella, una joven mexicana y él, un español con cierta trayectoria, se posicionaron dentro de las estrellas más famosas de Hollywood.

Pero no todo fue color de rosas para Hayek, debido a los requisitos para muchas actrices de cine en esa época. Aunque hoy muchas levantan su voz y se niegan a grabar escenas de desnudos, en los noventa, el cine todavía era una industria que normalizaba la sexualización femenina y la mirada machista en los rodajes.

Más allá de todos sus momentos de acción y una instrumental de guitarras, una de las escenas más recordadas de “Desperado” es cuando El Mariachi y Carolina resuelven la tensión sexual entre ambos. Con ambos totalmente desnudos, y con un enfoque mayor hacia el personaje femenino, la actriz admite que detestó haberla filmado.

“Cuando íbamos a empezar a rodar, comencé a llorar porque no sabía si podía hacerlo. Estaba muy asustada”, inicia en su relato la famosa Salma Hayek en una conversación con el programa Armchair Expert. A sus 54 años, mira hacia atrás y recuerda todo lo que pasó por su mente cuando se desvistió frente a Antonio Banderas y el equipo de producción.

Le intimidaba grabar con el actor español, aunque asegura que se portó bien con ella en todo momento: “Una de las cosas que más me asustaban era Antonio. Por supuesto él fue un absoluto caballero y muy majo conmigo. De hecho, seguimos siendo muy amigos. Pero él era demasiado libre. Eso era lo que más miedo me daba

“No había visto nada igual. Así que cuando comencé a llorar, él me dijo que eso le hacía sentirse muy mal. Y yo, mientras tanto, totalmente avergonzada porque no podía parar de hacerlo”, agregó la también productora y empresaria mexicana.

“Me negaba a quitarme la toalla”

La escena explícita de sexo de “Desperado” ahora es un recuerdo traumático para Salma Hayek y todavía le deja un mal gusto. “Me negaba a quitarme la toalla que llevaba puesta. Ellos intentaban hacerme reír para que me relajara. Pero cuando me la quitaba a los dos segundos empezaba a llorar de nuevo. Al final logramos terminar la escena”, indicó.

Según cuenta la nominada al Oscar, la producción hizo lo mejor que pudo en esa época para lograr que se transmita el deseo sexual entre los protagonistas. La actriz mexicana no podía dejar de pensar en lo que diría su familia, aludió al privilegio que tienen los artistas masculinos que no enfrentan el escrutinio público y la vergüenza.

“Otra de las cosas en las que más pensaba era en mi padre y en mi hermano. En lo que iban a pensar cuando vieran la película. Los hombres no tienen que pasar por esto. Si un chico enseña algo en una película su padre va a gritar orgulloso diciendo que es hijo suyo”, concluyó.

