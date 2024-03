"Mi música es para ustedes": Sam Smith envía mensaje a sus fans en Perú antes de concierto en Lima

El cantante y compositor británico Sam Smith emocionó a sus seguidores peruanos con un mensaje previo a su tan esperado concierto en la Tribuna Norte del Estadio Nacional, un evento que es posible gracias a Studio92. Las entradas están disponibles a través de Teleticket.



A través de su equipo de trabajo, el intérprete de Unholy y Money on My Mind ha confirmado que se siente “emocionado” por llegar a Lima y degustar la gastronomía peruana. Además, ha expresado su entusiasmo por conocer al público peruano por primera vez.



Un portavoz de Master Live, responsable de la llegada de Sam Smith, compartió que el artista "siente muchas ansias de llegar a Perú". "Siempre dice que su música es el mejor regalo que puede dar a sus fanáticos. Por el país [Perú] se siente emocionado y atraído de su cultura”, agregó.



Además, informó el artista tendrá la oportunidad de probar platillos locales emblemáticos como el ceviche, el lomo saltado y el ají de gallina. "Hemos organizado un catering con lo mejor de la gastronomía local", destacó, subrayando que el cantante está al tanto de la fama mundial de la cocina peruana.

Sam Smith alcanzó la fama con éxitos como 'Money on My Mind' y 'Stay with Me'.Fuente: Instagram: @samsmith

Sam Smith en Lima para un esperado concierto

Sam Smith, la estrella británica del momento llega por primera vez a Lima para brindar un concierto el próximo 20 de marzo en la tribuna norte del Estadio Nacional. Gracias al auspicio de Studio 92, el artista cantará en vivo todo los hits que lo han colocado en la cima de los rankings mundiales.



El cantante debutó en la industria discográfica en 2014 con su disco In The Lonely Hour, que lo llevó al número 1 en Reino Unido y le entregó cuatro premios Grammy: mejor álbum de pop vocal, mejor nuevo artista, grabación del año y canción del año.



Asimismo, su canción Writings On The Wall, de la banda sonora de la película Spectre (2015), de la saga James Bond, le valió el Globo de Oro y el Oscar al mejor tema musical, antes de la publicación de su segundo álbum, The Thrill Of It All (2017).



El artista llega acompañado de su banda completa para ofrecer a sus fans un espectáculo sin precedentes el próximo 20 de marzo en la tribuna norte del Estadio Nacional. Quedan pocas entradas disponibles a través de Teleticket.

