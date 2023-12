Sam Smith llega por primera vez a Lima para ofrecer un concierto en el Estadio Nacional

Sam Smith, la estrella británica del momento, llega por primera vez a Lima para brindar un concierto el próximo 20 de marzo del 2024 en la tribuna norte del Estadio Nacional. Gracias al auspicio de Studio 92, el artista cantará en vivo todo los hits que lo han colocado en la cima de los rankings mundiales.



El cantante debutó en la industria discográfica en 2014 con su disco In The Lonely Hour, que lo llevó al número 1 en Reino Unido y le deparó cuatro premios Grammy: mejor álbum de pop vocal, mejor nuevo artista, grabación del año y canción del año.

No son los únicos galardones cosechados, ya que su canción Writings On The Wall, de la banda sonora de la película de la saga de James Bond, Spectre (2015) le valió un Globo de Oro y el Oscar al mejor tema musical, antes de la publicación de su segundo álbum, The Thrill Of It All (2017).

Su fama lo posiciona como uno de los nuevos ídolos juveniles por temas como I'm Not The Only One,Too Good At Goodbyes, que también fueron parte de producciones cinematográficas así como series que son admiradas por la crítica a nivel mundial.

Preventa y precio de entradas para Sam Smith en Lima

Las entradas para ver a Sam Smith en Lima estarán a la venta en la plataforma de Teleticket. Habrá preventa exclusiva el 7 y 8 de diciembre con tarjetas Interbank hasta agotar stock.

"Por primera vez, podremos disfrutar de la voz del artista británico en vivo, cantando Too Good at Goodbyes, Stay With me, I´m Not the Only One y más de sus grandes éxitos del pop, R&B y soul. Aprovecha el 15% de dscto. con tarjetas Interbank para su preventa el 7 y 8 de diciembre, y/o hasta acabar stock", precisa la plataforma de boletos.