Laura Pausini en Lima: un espectáculo íntimo y emotivo por los treinta años de la diva italiana [CRÓNICA]

El miércoles por la noche, el Arena 1 en San Miguel se llenó de emoción mientras miles de fans vestidos con camisetas y vinchas de Laura Pausini se congregaban para presenciar el esperado concierto de la estrella italiana. Este evento no fue otro espectáculo en Lima; fue un viaje a través de los treinta años de carrera de Pausini, pero también una ventana a sus sentimientos más profundos.



A las 7:00 p.m., el bullicio y la energía de la multitud ya eran palpables en los alrededores del recinto. Para muchos, este sería un reencuentro después de seis años desde la última visita de Pausini a Lima. Para otros, esta sería su primera experiencia de escucharla en vivo. Pero para todos, fue un momento que quedará grabado en la memoria.



Cuando las luces se atenuaron a las 9:00 p.m., el clamor de la multitud llenó el espacio. Los primeros acordes de El primer paso en la luna, de su último álbum Almas Paralelas de 2003, resonaron en el aire, y Laura Pausini hizo su entrada en el escenario vestida con un elegante traje negro y una blusa blanca, iniciando así una noche llena de emociones.

Un repaso por sus mejores canciones

Con una selección cuidadosamente curada de canciones, que abarcaban géneros desde baladas hasta rock, Laura Pausini llevó a su audiencia a través de un viaje musical por lo mejor de su carrera. “Han pasado demasiados años para esta peruano-italiana. Estamos aquí para repasar estos treinta años de mi música y nuestra vida juntos”, comentó emocionada.



Desde Durar hasta Un buen inicio, pasando por Todas las veces, Verdades a medias, Yo canto y Emergencia de amor, cada canción resonaba la misma pasión que ha acompañado a Pausini desde que se le escuchó en el Festival de San Remo en 1993. "Yo sola no haría nada. Este, señoras y señores, es nuestro sueño”, dijo.



Más allá de la música, Laura Pausini compartió momentos íntimos con su público, revelando detalles personales de su vida. Recordó a René Bañares, el desaparecido presidente de su club de fans en Perú, dedicándole el concierto en su memoria. También compartió que escribió la canción Así celeste en un momento difícil: cuando estaba luchando por ser madre.



Con canciones como Nuestro amor de cada día y Frente a nosotros, Pausini conectó aún más profundamente con su audiencia. Mostró también imágenes inéditas de momentos importantes en su vida, incluyendo la emotiva propuesta de matrimonio a su pareja, Paolo Carta, luego que su hija le preguntó por qué aún no se habían casado.

La canción más pedida por los fans

Laura Pausini elevó la energía de la noche con éxitos como Escucha atento y Entre tú y mil mares, llevando a la multitud a cantar a viva voz. Con cambios de vestuario impresionantes y una presencia escénica imponente, Pausini demostró una vez más por qué es una de las artistas más queridas y respetadas de la música en español.



También hizo vibrar al público con los éxitos Como si no nos hubiéramos amado, Primavera anticipada (It Is My Song), Caja, Volveré junto a ti. Además, sorprendió a todos con un medley dedicado a su música de principios de 2000, incluyendo Limpio, Surrender y Con la música en la radio. Pero la verdadera sorpresa del setlist llegó cuando interpretó Quiero decirte que te amo, "una de las canciones más conocidas en Perú".



El espectáculo prosiguió con canciones como Nadie ha dicho, Lado derecho del corazón, Jamás abandoné y En ausencia de ti. Con el público de pie en todo momento, disfrutando cada tema, Pausini mantuvo la energía alta con canciones como Bienvenido, Similares y Las cosas que vives. Destacó cuando adaptó la letra de este último tema, cantando: "En la misma calle, en el barrio Miraflores".

Una lucha social que nunca termina

El concierto de Laura Pausini no fue solo sobre la música; también fue sobre el mensaje de amor, esperanza y empoderamiento que compartió con la audiencia. Desde su apoyo a la comunidad LGBTQ+ hasta su llamado a denunciar la violencia contra las mujeres, mientras cantaba Yo sí, Pausini demostró su compromiso con causas importantes para ella.



“Este es un problema que solo juntos podemos intentar cambiar", comentó Pausini después de enseñar la señal universal para que las mujeres puedan advertir que son víctimas de violencia. "En esta gira vemos muchísimas mujeres. Madres hijas, niñas, abuelas. Quiero decirles que merecen vivir su vida sin ningún miedo, violencia o vergüenza, solo con mucho amor”.

Laura Pausini no se va

A medida que la noche llegaba a su fin, los éxitos continuaron inundando el escenario con canciones como Víveme y Hermana Tierra, durante la cual Laura Pausini aprovechó para concienciar sobre la importancia del cuidado del planeta. Con cada nota, siguió cautivando a su público con su voz poderosa y su carisma magnético. La energía del espectáculo seguía creciendo con Cero.



Casi dos horas habían transcurrido desde el inicio del concierto cuando Pausini nos llevó a un viaje nostálgico recordando sus baladas En cambio no, Inolvidable y Amores extraños. Además, sorprendió gratamente a la audiencia al invitar a su joven imitadora, Fiorella Caballero, ganadora del reality peruano Yo Soy, a unirse a ella.



Ante un público enamorado por su voz, Pausini entregó sus dos canciones finales La soledad y Se fue, ambas extraídas de su primer disco homónimo de 1993. Aunque la letra de la última canción diga “Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas”, las lágrimas del público fueron más de alegría que de tristeza al presenciar en vivo a una de las grandes cantantes de su generación.

Setlist del Laura Pausini World Tour

El primer paso en la luna Durar Un buen inicio Todas las veces / Verdades a medias / Yo canto / Emergencia de amor (Medley Rock) Así celeste / Nuestro amor de cada día / Frente a nosotros (Medley Personal) Escucha atento Entre tú y mil mares Como si no nos hubiéramos amado Primavera anticipada (It Is My Song) Caja Volveré junto a ti Limpio / Surrender / Con la música en la radio (Medley 2000) Quiero decirte que te amo Nadie ha dicho / Lado derecho del corazón / Jamás abandoné / En ausencia de ti Bienvenido Similares Las cosas que vives Yo sí Víveme Hermana Tierra Cero En cambio no Inolvidable Amores extraños La soledad Se fue

