"Me siento lleno de impotencia": Samo, de Camila, víctima de robo en México por segunda vez

El cantante mexicano expresó su malestar en redes sociales tras ser víctima de delincuentes por segunda vez. Además, informó que procedió a realizar la denuncia correspondiente.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"La inseguridad y la delincuencia nos vuelve a tocar la puerta”, lamentó Samo, vocalista de la banda mexicana Camila tras ser víctima de un asalto nuevamente. Esta vez, los delincuentes se llevaron sus documentos y equipo de trabajo.

En un mensaje publicado en X (antes Twitter), el cantante narró cómo ocurrió el robo: “es la 1:30 a.m. y me siento lleno de impotencia, nuevamente. Teníamos un viaje a Nueva York, y de verdad estaba muy ilusionado de ir y cantar para ese público maravilloso, pero ¡nos asaltaron de nuevo!”, compartió.

Samo informó que ya había presentado una denuncia ante las autoridades. Aunque inicialmente había anunciado que no podría presentarse en Nueva York el 5 de octubre, finalmente logró llegar al evento.

En julio de 2024, Samo denunció haber sido víctima de un robo en el que rompieron el cristal de un automóvil donde transportaban sus pertenencias y equipo para sus presentaciones.

Cansado de estas situaciones en nuestro país, lo único que puedo decir, es que urgen castigos más severos a este tipo de actos. Siento mucho no poder viajar a Nueva York y cantar con mis compañeros, de verdad lo siento. @SSC_CDMX @FiscaliaCDMX @OHarfuch @BJAlcaldia pic.twitter.com/seQCfD435r — SAMO (@SAMOALLSTAR) October 4, 2024

¿Cómo asaltaron a Samo de Camila?

El incidente tuvo lugar en el estacionamiento de una farmacia, donde los ladrones sustrajeron una maleta que contenía los documentos de viaje de Samo, incluyendo pasaportes y visas, así como su laptop, discos duros y micrófonos.

Visiblemente molesto, el cantante exigió: “Creo que en este país hacen falta castigos más severos para que estas cosas no pasen. Este tipo de actos se ha normalizado, y me encantaría que los responsables de este robo realmente aparezcan y enfrenten la pena que merecen por tomar cosas que no les pertenecen”.

El cantante ya había sido víctima de robo en julio.Fuente: Instagram: @camilamx

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis