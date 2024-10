Joe Jonas omite la mención a ‘Diddy’ en 'Cake By the Ocean', tras acusaciones de tráfico sexual contra Sean Combs

El rapero continúa bajo custodia por acusaciones de tráfico sexual y asociación ilícita. Mientras tanto, el cantante de los Jonas Brothers sorprende al omitir una referencia en su exitoso tema.

Joe Jonas se une a los cantantes que han modificado sus letras en respuesta a las acusaciones contra Sean Diddy Combs. Durante un concierto de los Jonas Brothers en Francia el último sábado, Joe omitió el nombre del desacreditado magnate de la música en su éxito con DNCE, Cake By the Ocean. Este momento fue capturado por los fans y se volvió viral en las redes sociales.

La letra original decía: “Walk for me, baby/ I’ll be Diddy, you’ll be Naomi” (Camina para mí, cariño/ Yo seré Diddy, tú serás Naomi). Sin embargo, en los clips del fin de semana, Joe solo mencionó a la supermodelo Naomi Campbell. Este cambio sigue los pasos de Kesha, quien también eliminó una referencia a Combs de su canción Tik Tok a principios de este año.

En su versión original, Kesha cantaba: “Wake up in the morning feeling like P. Diddy” (Me levanto por la mañana sintiéndome como P. Diddy); sin embargo, durante su participación en Coachella en abril, optó por cantar: “f–k P. Diddy”. Cuando TMZ le preguntó en mayo si este cambio sería permanente, respondió: “Sí, lo será. Quiero escucharlo más fuerte que nunca. Me mantengo firme en eso”.

Sean Diddy Combs: acusaciones y vínculos con una red delictiva Sean John Combs, conocido artísticamente como Diddy o Puff Daddy, fue arrestado el 16 de septiembre de 2024 tras ser acusado de tráfico sexual, trata de personas y conspiración de crimen organizado. Según CNN, las autoridades tienen testimonios de más de 50 víctimas y testigos, y el rapero permanece bajo custodia a la espera de su juicio en Nueva York. ► Sean Diddy Combs sobre agresión a expareja Cassie Ventura: "Me siento asqueroso" La juez federal de Manhattan, Robyn Tarnofsky, decidió mantener a Combs en un centro de detención, a pesar de la apelación de su defensa, liderada por el abogado Marc Agnifilo, quien solicitó que su cliente fuera liberado bajo una fianza de 50 millones de dólares. Tarnofsky rechazó dicha petición, argumentando que el acusado podría cometer delitos "a puerta cerrada, incluso con la vigilancia de los servicios de prisión preventiva". Además, la juez señaló que la acusación había presentado pruebas suficientes que demuestran que Diddy representa un peligro para la sociedad y que existe un alto riesgo de obstrucción de la justicia y acoso a testigos.

La investigación ha destapado una operación de gran escala que ha manchado la imagen de Sean Combs. Según los fiscales, el rapero ha liderado una supuesta organización criminal desde 2008, involucrando a sus empleados en actividades ilícitas como secuestro, trabajos forzados y sobornos. A finales de noviembre de 2023, la cantante Cassie Ventura, expareja de Combs, presentó una demanda detallando los abusos sexuales, físicos y psicológicos que habría sufrido durante su relación con el artista. Acusó al cantante de obligarla a mantener relaciones sexuales con otros hombres y de someterla a un estilo de vida vinculado al abuso de alcohol y sustancias ilícitas.

