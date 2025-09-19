Últimas Noticias
Un encuentro de realeza y belleza: Sassa de Osma y Natalie Vértiz brillan en el desfile de Carolina Herrera

Sassa de Osma
Sassa de Osma | Fuente: Instagram: Sassa de Osma
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

La ex Miss Perú compartió el momento a través de sus historias de Instagram con una imagen en la que aparece junto a la princesa de Hannover.

Por primera vez en más de cuatro décadas, la firma Carolina Herrera trasladó su desfile principal de Nueva York a la Plaza Mayor de Madrid, donde presentó la colección primavera-verano 2026 bajo la dirección creativa de Wes Gordon.

El evento congregó a más de 800 invitados y personalidades del mundo de la moda, el cine y la música. Entre los asistentes estuvieron Sebastián Yatra, Luis Fonsi, Pedro Almodóvar, Isabel Preysler y Margarita Vargas.

Encuentros de moda en Madrid

Durante la noche del desfile, llamó la atención el encuentro entre la exmodelo peruana, hoy Su Alteza Real, Sassa de Osma, y Natalie Vértiz, quien también fue invitada por la firma para participar en distintas actividades.

La ex Miss Perú compartió el momento a través de sus historias de Instagram con una imagen en la que aparece junto a la princesa de Hannover.

Para la ocasión, Sassa de Osma lució un vestido midi en verde esmeralda. De corte liso en la parte superior y falda plisada con vuelo. Completó su look con un bolso de mano estructurado en el mismo tono, sandalias de tiras, el cabello suelto con ondas naturales y un maquillaje discreto.

Por otro lado, Natalie Vértiz optó por un vestido de cóctel de Carolina Herrera en tono naranja. El diseño, de silueta ajustada y tirantes anchos, resaltó por los apliques dorados en forma de hojas que recorrían el frente de manera asimétrica, aportando brillo y textura. Su estilismo se completó con sandalias minimalistas, pendientes de aro y accesorios dorados sutiles.

La modelo Ivana Yturbe fue otra de las peruanas invitadas al evento de Carolina Herrera. Al igual que Natalie Vértiz, participó en distintas actividades de la firma, entre ellas sesiones fotográficas y campañas publicitarias.

Durante el encuentro, Yturbe coincidió con la reconocida top model argentina Valeria Mazza y no dudó en retratarse junto a ella. "Un placer poder saludar y conversar un poquito con esta reina icónica", escribió la peruana en sus redes sociales.

Mazza eligió un elegante jumpsuit en un intenso tono rosa chicle. La parte superior, sin mangas, resalta por un nudo central en el escote que genera una pequeña abertura y se convierte en el punto focal. Completó el look con un bolso de mano, además de joyas mínimas y el cabello suelto en ondas suaves.

Por su parte, Yturbe lució un vestido de gala negro de corte A, con falda voluminosa y caída elegante. El diseño strapless está recubierto por completo de lentejuelas que reflejan un brillo constante. Para acompañar, optó por accesorios discretos; un clutch pequeño en negro, joyas delicadas en tono plateado y su melena larga y oscura peinada en ondas sueltas sobre los hombros.

