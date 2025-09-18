Natalie Vértiz e Ivana Yturbe brillan en Madrid como invitadas al desfile de Carolina Herrera

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Natalie Vértiz e Ivana Yturbe deslumbraron en Madrid con sofisticados vestidos en tonos rosa durante el cóctel previo al desfile de Carolina Herrera. Ambas modelos peruanas fueron invitadas por la firma para estar presentes este jueves 18 de septiembre en la pasarela de la colección primavera-verano 2026, que coincide con el lanzamiento mundial del nuevo perfume La Bomba.

Vértiz y Yturbe participaron en diversas actividades, incluyendo una sesión fotográfica que compartieron en sus redes sociales, donde se les vio con otras modelos invitadas. También publicaron videos mostrando los preparativos previos al desfile y los obsequios de la firma.

Natalie escribió: "¡Hola Madrid! 🇪🇸 llegamos junto a mi familia @carolinaherrera! ¡Qué ilusión tan grande estar por aquí!" Mientras que Ivana comentó: "Buen día amores! Por todo Madrid con #LaBombaCarolinaHerrera 🦋💕".

Madrid, epicentro de la moda internacional

Madrid se convirtió esta semana en un importante escenario de la moda. El desfile de Carolina Herrera congregó a 800 invitados internacionales en la Plaza Mayor, donde se presentó la colección primavera-verano 2026. Según la casa de moda, el evento, diseñado por Wes Gordon, director creativo de la firma, es "una carta de amor a Madrid, una ciudad de contrastes, precisión, carácter y belleza".

La propuesta artística incluyó referencias a símbolos de la ciudad, como el chocolate con churros de San Ginés, el cocido de Lhardy, la Cibeles, el Café Gijón, los caramelos de La Violeta y la tipografía de los azulejos de las calles del centro.

Este desfile forma parte de una serie de eventos de Carolina Herrera en Madrid. El martes comenzó con un cóctel y el miércoles hubo una cena en el Palacio de Liria.

Además, la firma aprovechó su paso por Madrid para lanzar su nueva fragancia, La Bomba, que sigue al éxito de Good Girl. El frasco tiene forma de mariposa y la campaña está protagonizada por la supermodelo italiana Vittoria Ceretti.