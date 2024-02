El detective Mark Hoffman está de regreso: Costas Mandylor confirma su participación en 'Saw XI'

¡Es oficial! Costas Mandylor estará nuevamente en la franquicia de Saw y regresa como el detective Mark Hoffman en la entrega número 11 de la saga.

"El rey Tobin y el aprendiz, próximamente", reza la imagen que subió el actor junto al protagonista Tobin Bell. Para refrescar la memoria, en las escenas post créditos de la cinta anterior, Krammer y Hoffman se unen para vengarse del estafador Henry Kessler (supuesto enfermo de cáncer) con una trampa nueva y brutal.

Si bien Mark Hoffman fue antagonista secundario en Saw IV y el principal en Saw V, Saw VI y Saw VII, los fanáticos tenían la sensación de que no volvería ya que, en una de sus últimas apariciones, quedó encerrado en el baño por lo ahora da a entender que sí pudo salir de ese lugar.

¿Cuándo se estrena Saw XI?

El juego aún no termina. La productora Lionsgate anunció como sorpresa que Saw tendrá continuación y será la undécima entrega de la franquicia de terror.

El proyecto fue confirmado a través de una publicación de Instagram, que presenta números romanos contra un espeluznante fondo de la cinta que detalla la fecha de lanzamiento del 27 de septiembre de 2024. Sin embargo, no dieron más detalles de lo que se verá próximamente.

Costas Mandylor compartió una foto con Tobin Bell confirmando su participación en "Saw XI".Fuente: @realcostasmandylor

El detective Mark Hoffman en Saw

Costas Mandylor es conocido por su papel en la franquicia de películas de terror Saw, no como participante en un juego de miedo en la realidad. En la saga, Mandylor interpretó al detective Mark Hoffman, un personaje clave en la trama de las películas.

La serie de películas de terror y suspenso que se centra en un asesino en serie, conocido como Jigsaw, que coloca a sus víctimas en situaciones de vida o muerte donde deben tomar decisiones difíciles. Mandylor participó en varias entregas de la franquicia, y su personaje, Mark Hoffman, desempeñó un papel significativo en la complicada narrativa de la serie.

¿Quién es Costas Mandylor?

Costas Theodosopoulos es un actor greco-australiano y es más conocido como Costas Mandylor. Se ha destacado en el mundo del entretenimiento, especialmente por su participación en la franquicia de películas de terror Saw.

Aparte del Juego del miedo, ha actuado en diversas películas, incluyendo Beowulf (1999), Kenny (2006) y Becker's Farm (2013), entre otras. También ha tenido roles en varias series de televisión. Uno de sus papeles más conocidos fue en la serie Picket Fences en la década de 1990. Antes de incursionar en la actuación, también tuvo una carrera en el mundo del modelaje.

Costas Mandylor siempre ha tenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal y ha sido conocido por ser reservado en temas fuera de su carrera profesional.

