Murió Erica Ash, comediante y actriz de 'Scary Movie', a los 46 años

La actriz Erica Ash, conocida por su participación en la película Scary Movie y la serie Survivor's Remorse, falleció a los 46 años tras una batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por su madre, Diann Ash: "Estamos profundamente tristes de anunciar el fallecimiento de nuestra amada hija, hermana y amiga Erica Chantal Ash (1977-2024). Después de una larga y valiente lucha contra el cáncer, ella se fue en paz rodeada de sus seres queridos", dijo en un comunicado que difundió TMZ.

En su mensaje, Diann resaltó las cualidades de su hija, describiéndola como artista que tocó innumerables vidas con su genuino entusiasmo por la vida. "Su recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones", agregó.

Según el medio, la familia solicitó que, en lugar de flores, se realicen donaciones en memoria de la actriz a la Fundación Susan G. Komen para la lucha contra el cáncer o a una fundación de elección dedicada a la lucha contra el cáncer de mama.

La noticia también fue confirmada por la comediante y actriz estadounidense Loni Love, quien a través de Instagram expresó su tristeza por la partida de su amiga.

"Estoy triste de confirmar el fallecimiento de mi amiga y colega actriz Erica Ash. Erica era talentosa y divertida, ya fuera en el programa Survivor's Remorse o MadTV, siempre daba todo en su trabajo. Siempre estaba presente... ahora se ha ido. Mis más sinceras condolencias a su familia y fans", publicó.

¿Quién es Erica Ash?

Nacida en Florida, Erica Ash vivió en varios lugares durante su infancia, incluyendo Alemania, debido a que sus padre era militar. Su carrera actoral comenzó en una escuela de artes escénicas en Atlanta, Georgia, y continuó en la Universidad de Emory.

Su primer gran éxito fue en el programa The Big Gay Sketch Show, producido por Rosie O'Donnell, donde compartió pantalla con actores como Colman Domingo, Kate McKinnon y Stephen Guarino.

Posteriormente, Ash se unió al elenco de MadTV en su última temporada, destacó por sus imitaciones de celebridades como Naomi Campbell, Whoopi Goldberg, Mo'Nique y Michelle Obama.

Además de Scary Movie V, otros créditos televisivos y cinematográficos de su carrera incluyen Real Husbands of Hollywood, In Contempt, Uncle Drew y We Have a Ghost.

