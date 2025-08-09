"Por favor, dejen de creer en estas tonterías": James Gunn desmiente la aparición de Robin en 'The Batman 2'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

James Gunn desmintió los rumores que circulaban en redes sociales sobre la supuesta aparición de Robin en The Batman 2. Ante la especulación, el director de la cinta recurrió a su cuenta de Threads para aclarar la situación.

Gunn explicó que solo un grupo muy reducido en DC tuvo acceso al guion de la película, calificando cualquier información externa como "basura".

"Amigos, por favor, dejen de creer en estas tonterías", escribió. "Creo que seis de nosotros hemos leído el guion. Nadie sabe nada sobre The Batman 2".

No es la primera vez que el también director de Superman descarta este tipo de rumores. El lunes pasado, en otra publicación, dijo: "Todo lo que han escuchado sobre esa película es inventado o una suposición. Nadie en el mundo sabe nada sobre el concepto de la historia excepto cuatro personas".

El cineasta asegura que solo un pequeño grupo conoce el guion de The Batman Part IIFuente: Threads: James Gunn

Warner Bros. anuncia sus planes para el universo DC



Warner Bros. Discovery informó a sus accionistas que la producción de The Batman 2 comenzará en los próximos meses, con el estreno programado para octubre de 2027. En la misma comunicación, el estudio se refirió a otros proyectos en desarrollo, como Clayface, Supergirl: Woman of Tomorrow y una nueva entrega de Wonder Woman.

La compañía también detalló su plan a 10 años para el universo DC, que incluirá producciones cinematográficas, series de televisión, videojuegos, experiencias y contenidos para redes sociales. Entre los títulos televisivos mencionados figuran The Penguin, una nueva temporada de Peacemaker y el debut de Lanterns en 2026.