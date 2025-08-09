Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

"Por favor, dejen de creer en estas tonterías": James Gunn desmiente la aparición de Robin en 'The Batman 2'

La secuela de The Batman llegará en 2027, pero sin la presencia del Chico Maravilla.
La secuela de The Batman llegará en 2027, pero sin la presencia del Chico Maravilla. | Fuente: Wraner Bros. / DC
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

La secuela de The Batman llegará en 2027, pero sin la presencia del Chico Maravilla.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

James Gunn desmintió los rumores que circulaban en redes sociales sobre la supuesta aparición de Robin en The Batman 2. Ante la especulación, el director de la cinta recurrió a su cuenta de Threads para aclarar la situación.

Gunn explicó que solo un grupo muy reducido en DC tuvo acceso al guion de la película, calificando cualquier información externa como "basura".

"Amigos, por favor, dejen de creer en estas tonterías", escribió. "Creo que seis de nosotros hemos leído el guion. Nadie sabe nada sobre The Batman 2".

No es la primera vez que el también director de Superman descarta este tipo de rumores. El lunes pasado, en otra publicación, dijo: "Todo lo que han escuchado sobre esa película es inventado o una suposición. Nadie en el mundo sabe nada sobre el concepto de la historia excepto cuatro personas".

El cineasta asegura que solo un pequeño grupo conoce el guion de The Batman Part II

El cineasta asegura que solo un pequeño grupo conoce el guion de The Batman Part IIFuente: Threads: James Gunn

Warner Bros. anuncia sus planes para el universo DC

Warner Bros. Discovery informó a sus accionistas que la producción de The Batman 2 comenzará en los próximos meses, con el estreno programado para octubre de 2027. En la misma comunicación, el estudio se refirió a otros proyectos en desarrollo, como Clayface, Supergirl: Woman of Tomorrow y una nueva entrega de Wonder Woman.

La compañía también detalló su plan a 10 años para el universo DC, que incluirá producciones cinematográficas, series de televisión, videojuegos, experiencias y contenidos para redes sociales. Entre los títulos televisivos mencionados figuran The Penguin, una nueva temporada de Peacemaker y el debut de Lanterns en 2026.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
The Batman 2 Robin James Gunn Robert Pattinson

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA