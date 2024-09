Sean 'Diddy' Combs enfrenta acusaciones de tráfico sexual y asociación ilícita

Sean Diddy Combs, la superestrella del rap, se enfrenta a serias acusaciones que están sacudiendo su imagen pública. La fiscalía de Nueva York ha imputado formalmente al rapero de 54 años con cargos de tráfico sexual, asociación ilícita y promoción de la prostitución. Según su abogado, Combs se declarará no culpable de estas acusaciones.

► Sean 'Diddy' Combs es arrestado en medio de acusaciones de agresión sexual

“Durante décadas”, Sean Combs “abusó, amenazó y coaccionó a mujeres y a otras personas de su entorno para satisfacer sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar sus actos”, señala el documento de la fiscalía. Según las acusaciones, Combs utilizó su “imperio” musical para alcanzar estos fines.

El fiscal Damian Williams declaró a la prensa que Combs erigió un sistema basado en la "violencia" para forzar a las mujeres a mantener "largas relaciones sexuales con prostitutos", bajo efectos de drogas, y que el rapero también las "grababa". Según Williams, cuando Combs no lograba obtener lo que deseaba, recurría a la violencia física.

Su abogado, Marc Agnifilo, aseguró antes de que se hicieran públicas las acusaciones que su defendido “es inocente”. Agnifilo añadió que Combs “va a luchar con toda su energía y todas sus fuerzas” para demostrar su inocencia, en declaraciones a la prensa reunida en la corte del sur de Manhattan.

Además, Combs, detenido el lunes por agentes federales, enfrenta varias querellas civiles que lo describen como un depredador sexual violento que empleaba alcohol y drogas para someter a sus víctimas. En mayo, CNN compartió un video que mostraba a Diddy agrediendo a su entonces novia Cassie Ventura durante un altercado en 2016.

El poderoso magnate de la industria musical, también conocido como Puff Daddy y P Diddy, es ampliamente reconocido por ser uno de los principales responsables de la evolución del hip hop, llevándolo de las calles a los clubes y escenarios más prestigiosos.

► Cassie Ventura pide apoyo a víctimas de violencia tras video de agresión de Sean 'Diddy' Combs

Nacido el 4 de noviembre de 1969 en Harlem, Nueva York, comenzó su carrera musical como becario en Uptown Records en 1990, donde pronto ascendió a director. Su habilidad para organizar eventos se convirtió en un pilar de su marca mientras su fama crecía.

En 1991, promovió un partido de baloncesto de famosos y un concierto en el City College de Nueva York, que terminó en tragedia con nueve muertes debido a una estampida. El evento, que excedió el aforo en miles de personas, resultó en demandas por la contratación de seguridad inadecuada, lo que llevó a su despido de Uptown Records.

Posteriormente, fundó su propio sello, Bad Boy Records, marcando el inicio de su ascenso en el hip hop de la costa este junto a su protegido, el fallecido The Notorious B.I.G. Firmó contratos importantes y colaboró con artistas como Mary J. Blige, Usher, Lil' Kim, TLC, Mariah Carey y Boyz II Men.

Ganador de un Grammy, debutó como cantante con el sencillo Can't Nobody Hold Me Down y su álbum No Way Out. Se construyó una imagen de implacable buscavidas y fanfarrón, expandiendo su influencia a Hollywood, los realitys y la moda, mientras mantenía relaciones sentimentales con figuras como Jennifer Lopez.