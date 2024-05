Cassie Ventura pide apoyo a víctimas de violencia tras video de agresión de Sean 'Diddy' Combs

Cassie Ventura reflexionó sobre las agresiones domésticas de las que son víctimas diversas personas en el mundo. En un emotivo post difundido en Instagram el último jueves, la cantante estadounidense se pronunció luego del video difundido en CNN donde se le ve recibiendo golpes y jalones de parte de su expareja, Sean 'Diddy' Combs.

"Gracias por todo el amor y apoyo de mi familia, amigos, extraños y aquellos que aún no he conocido", inició diciendo Cassie sobre los mensajes de apoyo que recibió luego de que se viera la agresión sufrida en el 2016 dentro del ahora cerrado Hotel InterContinental en Century City, Los Ángeles.

"La efusión de amor ha creado un lugar para que mi yo más joven pueda asentarse y sentirse seguro ahora, pero esto es solo el comienzo. La violencia doméstica es el problema. Me convirtió en alguien en quien nunca pensé que me convertiría. Con mucho trabajo duro hoy estoy mejor, pero siempre me estaré recuperando de mi pasado", sostuvo Cassie.

Seguidamente, volvió a agradecer a "todos los que se tomaron este asunto en serio" y pidió apoyo a las víctimas de violencia. "Mi único pedido es que todos abran su corazón a las víctimas creyentes la primera vez. Se necesita mucho corazón para decir la verdad en una situación en la que eras impotente. Ofrezco mi mano a aquellos que todavía viven con miedo. Llega a tu gente, no los cortes. Nadie debería cargar con este peso solo", expresó.

Cassie Ventura rompe su silencio y reflexiona tras la agresión sufrida por Sean “ Diddy ” Combs. | Fuente: AFP

Cassie Ventura denunció a Sean 'Diddy' Combs por agresión

Cassie Ventura denunció a Sean 'Diddy' Combs por agresión en una corte de Nueva York el 16 de noviembre de 2023. La también bailarina señaló que Combs la violó y la golpeó en diversas etapas de su relación.

"Este viaje de curación nunca termina, pero este apoyo lo es todo para mí", acotó Cassie Ventura, quien firmó un acuerdo de confidencialidad con su exnovio Sean 'Diddy' Combs en la que ambas partes están prohibidas de mencionar el nombre del otro en público.

Cassie Ventura tuvo una relación con Sean 'Diddy' Combs entre 2007 y 2018. Ambos iban constantemente a eventos juntos siendo fotografiados en el estreno de A Perfect Match el 7 de marzo de 2016, notando su cercanía. No obstante, su romance fue marcado por agresiones físicas y verbales.

Sean 'Diddy' Combs asumió responsabilidad de sus agresiones a Cassie Ventura

El último domingo, Sean 'Diddy' Combs compartió un video donde asume su responsabilidad de sus agresiones en contra de Cassie Ventura. En imágenes difundidas por CNN se vio al rapero con una toalla blanca jaloneando del cabello a Ventura mientras la golpea y la patea estando ella en el piso de un hotel cerca al elevador.

"Estaba enojado. Quiero decir, toqué fondo, pero no pongo excusas. Mi comportamiento en ese video es imperdonable. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones en ese video. Estoy disgustado. Entonces, me disgusté cuando lo hice y ahora me siento disgustado", señaló el también ganador de cuatro premios Grammy.

Seguidamente, añadió: “Salí y busqué ayuda profesional. Tuve que ir a terapia, a rehabilitación. Tuvo que pedirle a Dios su misericordia y gracia. Lo siento mucho, pero estoy comprometido a ser un mejor hombre todos los días. No estoy pidiendo perdón. Lo siento mucho”.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis