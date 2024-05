Sean 'Diddy' Combs habla del video donde agrege a expareja: "Asumo toda la responsabilidad, me siento asqueroso"

Sean 'Diddy' Combs expresó sentirse "asqueado" por las imágenes difundidas por CNN que muestran su agresión física hacia su expareja, Cassie Ventura, en 2016. | Fuente: Instagram: @diddy

El productor musical estadounidense Sean Diddy Combs ha reaccionado a la publicación de un video de 2016 que lo muestra empujando y pateando a su exnovia Cassie Ventura. A través de sus redes sociales, el músico, de 54 años, compartió una declaración titulada: "Lo siento de verdad".



"Es muy difícil reflexionar sobre los momentos más oscuros de tu vida", dijo Combs en el video. "A veces tienes que hacerlo. Estaba fregado. Toqué fondo, pero no pongo excusas. Mi comportamiento en ese video es inexcusable." Continuó: "Asumo toda la responsabilidad por mis acciones en ese video. Me sentí asqueroso entonces cuando lo hice, y me siento asqueroso ahora".



Asimismo, reveló que, después de los hechos en el video, buscó ayuda profesional yendo a terapia. "Tuve que pedir la misericordia y gracia de Dios. Lo siento mucho, pero estoy comprometido a ser un hombre mejor día a día," agregó. El magnate de la música concluyó su declaración diciendo que no está "pidiendo perdón" y que está "verdaderamente arrepentido".

¿Qué revela el video de Sean Diddy Combs?

El video de vigilancia, publicado por CNN el 17 de mayo, muestra un altercado entre Sean Diddy Combs y Cassie Ventura, que coincide con las acusaciones que ella hizo en una demanda que se resolvió en noviembre de 2023. Las imágenes muestran a Ventura saliendo de una habitación de hotel, seguida por Combs.



En el video, se ve a Combs agarrándola por el cuello y arrojándola al suelo. Luego, la patea y comienza a arrastrarla de regreso a la habitación del hotel antes de soltarla y alejarse. Combs se sienta en una silla, toma algo de una mesa cercana y lo arroja hacia Ventura antes de irse. También se vuelve hacia ella nuevamente cuando otra persona sale del ascensor.

¿Qué dijo la defensa de Cassie Ventura?

El abogado de Ventura, Douglas H. Wigdor, dijo en una declaración a People que el video confirma sus acusaciones. "El desgarrador video solo ha confirmado aún más el comportamiento perturbador y depredador del Sr. Combs. Las palabras no pueden expresar el valor y la fortaleza que la Sra. Ventura ha demostrado al dar un paso adelante para sacar esto a la luz", explicó.



En la demanda ahora resuelta de Cassie Ventura, ella alegó un incidente extremadamente similar que tuvo lugar en 2016 en el InterContinental Hotel en Los Ángeles, California, escribiendo que "el Sr. Combs se embriagó extremadamente y golpeó a la Sra. Ventura en la cara, dándole un ojo morado."



"Después de que se quedó dormido, la Sra. Ventura intentó salir de la habitación del hotel, pero al salir, el Sr. Combs se despertó y comenzó a gritarle," afirma la demanda. "La siguió al pasillo del hotel mientras le gritaba. La agarró, y luego tomó jarrones de vidrio en el pasillo y se los arrojó, haciendo que el vidrio se rompiera a su alrededor mientras ella corría hacia el ascensor para escapar".

